Previsioni Meteo Veneto: aumento dell’escursione termica diurna

“Sul Mediterraneo centro-occidentale tende ad esaurirsi una circolazione ciclonica con aria relativamente fredda, dopodiché comunque la parziale espansione da nord-est di una più ampia e fredda circolazione depressionaria ostacola un po’ i rialzi termici; sul Veneto ne conseguono delle schiarite ed un aumento dell’escursione termica diurna, con culmine sabato; le precipitazioni tornano ad essere decisamente scarse, seppur non escluse del tutto“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da molto nuvoloso ad irregolarmente nuvoloso, con alcuni spazi di sereno specie a fine giornata; non si esclude qualche locale modesta precipitazione, eventualmente nevosa da circa 1100-1400 m.

Domani nuvolosità irregolare, con spazi di sereno più presenti verso fine giornata.

Precipitazioni: Più che altro sulle zone montane, probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di qualche leggero fenomeno pomeridiano, eventualmente nevoso da quote dell’ordine dei 1500 m.

Temperature: Minime in moderata diminuzione, massime in moderato aumento.

Venti: In prevalenza dai quadranti nord-orientali, in quota moderati, altrove deboli salvo alcune fasi di moderato rinforzo su bassa pianura e costa.

Mare: Nelle prime ore mosso specie al largo, per il resto poco mosso, anche quasi calmo sottocosta verso sera.

Sabato 4 cielo da poco nuvoloso a sereno; occasionalmente, durante le ore più fredde, non si esclude qualche parziale riduzione della visibilità sulla bassa pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime su zone prealpine e pedemontane aumenteranno un po’, in quota sulle Dolomiti subiranno un contenuto calo, altrove saranno stazionarie o in leggera diminuzione; massime in aumento al più moderato.

Venti: In quota, prevalentemente moderati dai quadranti nord-orientali; altrove, in prevalenza deboli con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 5 cielo inizialmente da sereno a poco nuvoloso, infine parzialmente nuvoloso; non si esclude a fine giornata qualche locale leggera precipitazione sulle zone centro-settentrionali, con eventuali fiocchi di neve da quote dell’ordine dei 1200 m; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; per le temperature massime prevarrà un contenuto calo, specie a nord-est.

Lunedì 6 cielo in prevalenza nuvoloso o a tratti molto nuvoloso, a parte qualche parziale schiarita; probabili alcune fasi di deboli precipitazioni sparse, nevose da quote dell’ordine dei 1000 m; temperature minime senza notevoli variazioni sulla costa e in contenuto aumento altrove; temperature massime stazionarie o in lieve aumento su costa e zone adiacenti, in discreto calo altrove specie sulle zone montane.