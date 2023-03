Previsioni Meteo Veneto: alta pressione fino a giovedì

MeteoWeb

“Fino a giovedì alta pressione; la caratteristica meteorologica saliente sarà l’assenza di precipitazioni, nell’ambito di un contesto all’insegna delle temperature sopra la media in modo anche sensibile. Tra venerdì e sabato circolazione intermedia tra l’anticiclonico e il ciclonico per l’avvicinamento da nord-ovest della parte più meridionale di una depressione attualmente sull’Oceano Atlantico, attese alcune precipitazioni più probabilmente sui monti“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Tendenza a leggero/moderato aumento della nuvolosità col passar delle ore. Temperature più alte rispetto a lunedì e alla media, anche di molto.

Domani di notte parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nebbie locali sulla pianura, di mattina nebbie in dissolvimento e nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno, dal pomeriggio in prevalenza sereno o poco nuvoloso e sui monti a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Più alte anche di molto rispetto a martedì e alla media.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Giovedì 23 annuvolamenti e schiarite, sulla pianura nebbie locali di notte e in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi di sera, per il resto assenti.

Temperature: In calo sulla pianura e in aumento sui monti, con differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Venerdì 24 annuvolamenti e schiarite, sulla pianura qualche nebbia fino al primo mattino, sulle Dolomiti qualche precipitazione verso sera con quota neve attorno ai 2000 m. Temperature con andamento irregolare.

Sabato 25 annuvolamenti e schiarite, sulla pianura fino al primo mattino qualche nebbia, a tratti alcune precipitazioni più probabilmente sui monti con quota neve attorno ai 1800-2000 m, temperature con andamento irregolare sulla pianura e in calo sui monti.