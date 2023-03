Previsioni Meteo Veneto: stabilità fino a domani, poi l’anticiclone si indebolisce

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale mantiene il tempo stabile e soleggiato fino a giovedì; da venerdì si indebolisce, consentendo l’ingresso di correnti umide occidentali e il successivo passaggio di due saccature, una tra venerdì e le prime ore di sabato e un’altra nel pomeriggio di domenica. Gli effetti del passaggio dei due impulsi in termini di precipitazioni presentano ancora un ampio margine di incertezza“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sereno o poco nuvoloso, salvo aumento della nuvolosità a fine giornata, soprattutto sulle zone orientali. Temperature in aumento, con valori superiori alla media del periodo, soprattutto nei valori massimi. Venti deboli, in quota occidentali, altrove variabili, con brezze sul litorale, sulle zone pedemontane e nelle valli.

Domani tempo soleggiato, salvo passaggi di velature e qualche cumulo pomeridiano in prossimità dei rilievi. Nelle ore più fredde foschie e probabili locali nebbie in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Pressoché stazionarie o in locale diminuzione.

Venti: In quota deboli sud-occidentali, in moderato rinforzo a fine giornata. Altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa, sulla fascia pedemontana e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Venerdì 24 nuvolosità irregolare più frequente e consistente sulle zone montane, alternata a tratti sereni, più ampi in pianura. Probabili riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: In pianura assenti. In montagna assenti fino a metà giornata, in seguito probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone settentrionali, bassa (5-25%) altrove di qualche precipitazione, con limite della neve intorno a 1900-2100 m.

Temperature: Minime in aumento. Massime in pianura senza notevoli variazioni o in ripresa, soprattutto lungo la costa e sulla pianura limitrofa; in montagna prevalentemente in calo.

Venti: In quota moderati/tesi da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura prima dell’alba variabili, poi moderati, a tratti tesi, in prevalenza da sud-ovest, tranne su costa e pianura limitrofa, dove a tratti saranno meridionali o sud-orientali.

Mare: Calmo o poco mosso, con moto ondoso in intensificazione dalla serata.

Sabato 25 annuvolamenti, anche consistenti, tra la notte ed il primo mattino, fase nella quale sarà alta la probabilità di precipitazioni sulle zone montane, specie quelle orientali, mentre i fenomeni saranno assai meno probabili altrove; limite della neve intorno a 1600-1800 m. Nel corso della giornata prevalenza di tempo soleggiato, salvo attività cumuliforme in prossimità dei rilievi. Temperature in diminuzione, più marcata in montagna.

Domenica 26 fase di tempo stabile e ben soleggiato nella prima parte della giornata; nel pomeriggio aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale; limite della neve intorno a 1200-1400 m sulle Dolomiti, un po’ più alto sulle Prealpi. Temperature in diminuzione.