Previsioni Meteo Veneto: pressione in calo, saccature in arrivo

MeteoWeb

“Tempo stabile e abbastanza soleggiato giovedì; da venerdì pressione in diminuzione, per l’avvicinamento di una saccatura che transiterà tra venerdì pomeriggio e le prime ore di sabato, In seguito, temporaneo aumento della pressione fino alle ore centrali di domenica e passaggio di un’altra saccatura nella notte tra domenica e lunedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo parzialmente soleggiato per passaggi di velature a tratti anche compatte. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in quota deboli/moderati da sud-ovest, altrove variabili.

Domani nuvolosità irregolare più frequente e consistente sulle centro-settentrionali, alternata a tratti sereni, più ampi verso sud. Probabili foschie/nebbie in pianura tra la notte ed il primo mattino.

Precipitazioni: Assenti fino al pomeriggio, in seguito probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone settentrionali e nord-orientali, bassa (5-25%) altrove di qualche precipitazione, con limite della neve intorno a 1900-2100 m.

Temperature: Minime in aumento, salvo lieve calo sulle montagne veronesi. Massime in diminuzione in montagna, stazionare in pianura ad eccezione delle aree prossime alla costa, dove saranno in aumento.

Venti: In quota moderati/tesi da sud-ovest, in rotazione da nord-ovest a fine giornata; nelle valli variabili. In pianura nelle primissime ore variabili, poi moderati, a tratti tesi, in prevalenza da sud-ovest, tranne su costa e pianura limitrofa, dove a tratti saranno meridionali o sud-orientali.

Mare: Calmo o poco mosso, con moto ondoso in intensificazione dalla serata.

Sabato 25 annuvolamenti, anche consistenti, tra la notte ed il primo mattino; in seguito nuvolosità in diminuzione fino a cielo poco nuvoloso, salvo attività cumuliforme sulle zone montane.

Precipitazioni: Tra la notte ed il primo mattino probabilità di precipitazioni locali o sparse alta (75-100%) sulle zone montane, specie quelle orientali, medio-alta (50-75%) sulla pianura nord-orientale, bassa (5-25%) altrove. Limite della neve intorno a 1600-1800 m, o un o’ più alto sulle Prealpi. Nel resto della giornata probabilità bassa (5-25%) di sporadici fenomeni sulle zone montane.

Temperature: Prevalentemente in diminuzione le massime e in montagna anche le minime, che invece subiranno variazioni locali in pianura.

Venti: In quota moderati/tesi da nord-ovest; nelle valli variabili, salvo possibili locali episodi di Foehn. In pianura moderati, fino alla mattina occidentali sulle zone centro-meridionali e da nord-est su quelle nord-orientali; in seguito deboli o moderati, variabili.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso.

Domenica 26 nella prima parte della giornata tempo stabile e abbastanza soleggiato; nel pomeriggio aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale; limite della neve intorno a 1100-1300 m sulle Dolomiti, un po’ più alto sulle Prealpi. Temperature in diminuzione.

Lunedì 27 cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, salvo residua variabilità tra la notte e il primo mattino. Venti in quota settentrionali tesi/forti con raffiche di Foehn nelle valli e sulla pedemontana; sul resto della pianura moderati/tesi settentrionali. Temperature in calo, salvo le massime in pianura che saranno stazionarie o in locale aumento.