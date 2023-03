Previsioni Meteo Veneto: pressione in aumento, domani calo delle temperature

MeteoWeb

“Pressione in aumento, connotata da un aumento della ventosità per il passaggio dal regime ciclonico che domenica ha portato varie precipitazioni e il regime anticiclonico che caratterizzerà i prossimi due giorni, con temperature in calo martedì e in aumento mercoledì. Da giovedì pressione in diminuzione anche se la circolazione non diverrà completamente ciclonica, aria di origine atlantica porterà alcune precipitazioni più probabilmente sui monti“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza poco nuvoloso, di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche piovasco o rovescio eccezion fatta per Veronese e Vicentino più qualche fiocco di neve sulle Dolomiti. Temperature sulla pianura con andamento irregolare e sui monti in calo, differenze anche sensibili rispetto a domenica, valori in prevalenza non distanti dalla media. Venti da nord, di pomeriggio generalmente tesi e a tratti forti, di sera sulla pianura moderati/tesi.

Domani sereno o poco nuvoloso fino al mattino e poco o parzialmente nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a lunedì e alla media saranno più basse, anche di molto.

Venti: In alta montagna da nord, tesi/forti fino al primo mattino e poi moderati/tesi. Altrove moderati con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 29 alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento anche sensibile rispetto a martedì.

Venti: Moderati, in alta montagna da nord-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 30 alternanza di nuvole e rasserenamenti, dal pomeriggio qualche precipitazione a tratti più probabilmente sui monti con quota neve attorno ai 1800-1900 m, temperature in aumento di notte e con andamento irregolare di giorno.

Venerdì 31 alternanza di nuvole e rasserenamenti, dal pomeriggio qualche precipitazione a tratti più probabilmente sui monti con quota neve attorno a 1600-1700 m sulle Dolomiti e 1800-2000 m sulle Prealpi, temperature senza variazioni di rilievo sulla pianura e in calo sui monti.