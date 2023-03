Previsioni Meteo Veneto: sabato torna la pioggia

MeteoWeb

“Mercoledì alta pressione con temperature in aumento. Da giovedì pressione in diminuzione ma con circolazione che diverrà completamente ciclonica solo da sabato, quando saranno più probabili delle precipitazioni specie nelle ore pomeridiane“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Temperature in aumento anche sensibile rispetto a martedì, non distanti dalla media. Venti deboli/moderati dai quadranti meridionali.

Domani generalmente alternanza di nuvole e rasserenamenti, sui monti dal pomeriggio in prevalenza nuvoloso.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Nella seconda metà di giornata probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci.

Temperature: Più alte rispetto a mercoledì e alla media, anche di molto.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 31 sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti, sui monti nuvoloso.

Precipitazioni: Probabilità di pomeriggio medio-bassa (25-50%) sulla pianura e medio-alta (50-75%) sui monti, nel resto della giornata bassa (5-25%). Attese specie durante le ore pomeridiane, a livello giornaliero sulla pianura saranno da locali a sparse andando da sud a nord mentre sui monti risulteranno diffuse. In prevalenza si tratterà di piovaschi, localmente rovesci/temporali di pomeriggio più probabili su rilievi e zone limitrofe, quota neve fino al mattino oltre i 2000 m ma in calo dal pomeriggio fino anche a 1700-1800 m sulle Prealpi e 1300-1500 m sulle Dolomiti.

Temperature: Sulla pianura con andamento irregolare e sui monti in calo, eccetto aumenti notturni nelle valli, con differenze anche sensibili rispetto a giovedì.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Sabato 1° aprile alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge più probabilmente di pomeriggio, temperature in calo di notte e in aumento di giorno.

Domenica 2 alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge più probabilmente di pomeriggio, temperature con andamento irregolare.