Previsioni Meteo Veneto: da lunedì torna la pioggia

“La pressione è in aumento e tra sabato e domenica mattina la circolazione sarà completamente anticiclonica, mentre da domenica pomeriggio assumerà caratteristiche intermedie tra l’anticiclonico e il ciclonico. Le temperature diurne sopra la media anche di molto saranno l’elemento meteorologico saliente del fine settimana; da lunedì invece attese delle precipitazioni, seppur modeste“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, di sera nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno. Localmente modeste precipitazioni a tratti sui monti, con quota neve attorno ai 1300-1600 m. Temperature più alte rispetto a giovedì e alla media, di pomeriggio in modo anche sensibile.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a venerdì saranno in aumento, eccetto stazionarietà dei valori notturni sulla pianura e nelle valli. Valori notturni in alta montgna sopra la media e altrove sotto la media, in modo leggero/moderato; valori diurni sopra la media, specie nelle ore pomeridiane.

Venti: Deboli/moderati. Sulla pianura di notte da nord-est, di mattina con direzione variabile, dal pomeriggio da sud-ovest. Nelle valli con direzione variabile. In alta montagna da nord-est.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Domenica 5 nella prima metà di giornata cielo sereno o poco nuvoloso, sulla pianura con nebbie locali di notte e in dissolvimento al mattino; dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso più probabilmente di sera e sui monti e sulle zone pianeggianti del Trevigiano e dell’Alto Veneziano.

Precipitazioni: Sui monti e sulle zone pianeggianti del Trevigiano e dell’Alto Veneziano di sera probabilità bassa (5-25%); saranno locali, modeste, con quota neve attorno ai 1200-1400 m. Per il resto assenti.

Temperature: Senza variazioni di rilievo rispetto a sabato, eccetto diminuzioni diurne leggere/moderate sui monti.

Venti: Deboli/moderati; in alta montagna da nord-ovest, altrove con direzione variabile.

Mare: Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Lunedì 6 in prevalenza nuvoloso sulla pianura e coperto sui monti. Ci saranno precipitazioni sparse e discontinue, con quota neve attorno ai 1000 m. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

Martedì 7 alternanza di nuvole e rasserenamenti sulla pianura e in prevalenza nuvoloso sui monti. Ci saranno precipitazioni locali a tratti, con quota neve attorno ai 1100 m. Temperature in aumento.