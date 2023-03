Previsioni Meteo Veneto: Domenica delle Palme con piogge diffuse

MeteoWeb

“Nella giornata di giovedì una modesta saccatura transiterà sul nord Italia determinando condizioni di modesta variabilità sulla regione. In seguito correnti occidentali precederanno l’ingresso di una nuova saccatura che si approfondirà sul Mediterraneo nella giornata di domenica. Sulla regione si avranno condizioni di variabilità/instabilità con fasi di precipitazioni, a tratti diffuse, specie sulle zone montane, alternate a fasi di precipitazioni assenti. Lunedì il nucleo depressionario si sposterà sul Mediterraneo meridionale, determinando tempo in prevalenza soleggiato sulla regione ma con clima ventoso per rinforzo in quota dei venti da nord, con probabili episodi di Foehn nei fondovalle e localmente sulle zone pedemontane; in pianura rinforzeranno venti di Bora, in particolare sulla costa“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi condizioni di variabilità con cielo in prevalenza nuvoloso, salvo temporanee schiarite, con possibili precipitazioni sparse, sui settori settentrionali (probabilità medio-bassa 25-50%); in particolare sulle Dolomiti in serata. Limite della neve intorno ai 2000 m. Temperature massime senza notevoli variazioni. In quota venti moderati dai quadranti occidentali. In pianura sulle zone interne venti moderati occidentali, su quelle orientali venti moderati/a tratti tesi, da sud-est.

Domani fino a parte del pomeriggio parzialmente nuvoloso, a tratti anche nuvoloso. In seguito diminuzione della nuvolosità a partire dai settori occidentali, fino a cielo sereno o poco nuvoloso entro sera, salvo residui annuvolamenti sui settori orientali.

Precipitazioni: Sulle zone montane probabilità crescente (fino ad alta 75-100%) di precipitazioni da locali a sparse, anche diffuse nel corso del pomeriggio, in diradamento da ovest verso fine giornata. Possibili locali precipitazioni sulle zone pedemontane nel pomeriggio. Limite della neve intorno ai 1800-2100 sulle Prealpi; sulle Dolomiti inizialmente a 1800 m circa in successivo calo nel corso del pomeriggio fino a 1400-1600 m, localmente un po’ più in basso in caso di qualche rovescio.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale aumento in pianura e sulla Pedemontana, massime in calo sulle zone montane, stazionarie altrove.

Venti: Fino a parte della mattinata deboli occidentali, poi moderati da ovest sui settori interni e da sud/sud-est sui settori orientali. In quota moderati/tesi dai quadranti occidentali.

Mare: Poco mosso.

Sabato 1° aprile iniziali nubi basse, foschie e locali nebbie in pianura seguite da cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso della mattinata crescente instabilità con nuvolosità cumuliforme dapprima sulle zone montane e pedemontane poi, nel pomeriggio anche sulla pianura dove si alterneranno annuvolamenti e schiarite.

Precipitazioni: Fino a parte della mattinata assenti, poi crescente probabilità di precipitazioni sparse sulle zone montane e pedemontane (probabilità medio-alta 50-75%). Nel corso del pomeriggio probabili locali fenomeni sparsi anche in pianura (probabilità medio-bassa 25-50%). Saranno frequenti rovesci e temporali.

Temperature: Minime stazionarie in pianura, in calo sulle zone montane; massime in aumento.

Venti: In pianura deboli, a tratti moderati, di direzione variabile salvo prevalenza dei venti dai quadranti orientali dal tardo pomeriggio. In quota moderati/tesi da nord-ovest.

Mare: Poco mosso.

Domenica 2 parzialmente nuvoloso al mattino per nubi irregolari alternate a schiarite; fino alle prime ore del mattino saranno possibili locali riduzioni della visibilità in pianura. Dalla tarda mattinata aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale. Limite della neve oltre i 1600-1900 m. Temperature in generale diminuzione.

Lunedì 3 tempo in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso con ottima visibilità, durante le ore centrali sarà possibile la formazione di qualche annuvolamento irregolare sui rilievi prealpini con qualche precipitazione associata. Venti in quota da tesi a forti da nord, saranno probabili episodi di Foehn nei fondovalle e localmente sulla Pedemontana; in pianura rinforzo di Bora su costa e settori limitrofi. Temperature in generale diminuzioni, salvo locali aumenti per effetto Foehn.