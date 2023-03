Previsioni Meteo Veneto: instabilità nel fine settimana

MeteoWeb

“Una vasta area di bassa pressione in arrivo da nord-ovest porterà tratti di variabilità/instabilità nel fine settimana. In seguito, all’inizio della prossima settimana, si instaurerà un flusso di correnti nord-orientali con aria più asciutta e fredda, che determinerà un marcato calo termico“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza nuvoloso. Precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio od occasionale temporale, saranno più probabili sulle zone montane, ma possibili anche in pianura soprattutto in serata. Limite della neve intorno a 1800 m sulle Prealpi, in abbassamento fino a 1500-1700 m sulle Dolomiti. Venti in quota moderati/tesi da ovest, sull’entroterra pianeggiante moderati sud-occidentali, lungo la costa moderati/tesi meridionali.

Domani nella prima metà della giornata tempo in prevalenza soleggiato, salvo possibili riduzioni della visibilità in pianura fino al primo mattino. Dalle ore centrali nuvolosità irregolare in aumento con rischio di qualche episodio di instabilità.

Precipitazioni: Fino a metà giornata assenti; dal pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) di locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Limite della neve intorno a 1500-1800 m.

Temperature: Minime in diminuzione, massime prevalentemente in aumento, salvo sulla costa centro-meridionale dove saranno in calo.

Venti: In quota da nord-ovest, moderati/tesi al mattino, in attenuazione dalle ore centrali; nelle valli variabili. In pianura nella notte sulle zone centro-meridionali moderati, a tratti tesi occidentali, altrove deboli/moderati settentrionali; in seguito deboli variabili, ma tendenti a rinforzarsi da nord-est a fine giornata.

Mare: Poco mosso.

Domenica 2 cielo nuvoloso o a tratti molto nuvoloso, specie sulla pianura centro-orientale al mattino e in prossimità dei rilievi nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale: nella prima metà della giornata soprattutto su costa e pianura limitrofa e nel pomeriggio su zone montane e pianura interna. Limite della neve a 1500-1800 m.

Temperature: In calo le minime nelle valli e le massime sulla pianura centro-meridionale, per il resto pressoché stazionarie o in locale variazione.

Venti: In quota deboli da nord-est; nelle valli variabili. In pianura in prevalenza moderati dai quadranti orientali.

Mare: Poco mosso o mosso.

Lunedì 3 in prevalenza sereno con ottima visibilità, salvo possibile attività cumuliforme pomeridiana sulle Prealpi. Temperature in diminuzione nei valori minimi e in montagna anche le massime. Venti moderati/tesi da nord-est.

Martedì 4 tempo stabile con cielo sereno e ottima visibilità. Temperature in marcato calo con valori ben inferiori alla media del periodo.