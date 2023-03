Previsioni Meteo Veneto: tempo variabile con piogge intermittenti

MeteoWeb

“Una circolazione ciclonica convoglia aria umida in quota da ovest/sud-ovest, interessando la regione per buona parte della settimana. Venerdì tendenza ad ingresso da ovest di un vasto promontorio anticiclonico. Sul Veneto il tempo sarà variabile, con fasi di modeste precipitazioni intermittenti; più stabile dalla seconda parte di venerdì. Le temperature massime aumenteranno a partire da giovedì, portandosi su valori superiori alla norma, specie in pianura“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza nuvoloso sui settori settentrionali; sulla pianura centro-meridionale nubi irregolari alternate a parziali schiarite, specie verso sud. Sulla pianura probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) di deboli fenomeni intermittenti, meno probabili sui settori meridionali. Sulle zone montane probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni da sparse e discontinue, con quota neve attorno ai 1000/1200 m. Temperature massime in diminuzione. Venti in quota deboli/moderati da sud-ovest, in pianura moderato rinforzo dei venti da sud-ovest sulle zone interne e da sud sulla costa.

Domani sulla pianura iniziali locali nebbie, poi alternanza di schiarite e tratti nuvolosi. Sulle zone montane in prevalenza nuvoloso salvo parziali temporanee schiarite.

Precipitazioni: Fino a metà mattina generalmente assenti, in seguito probabilità in aumento fino a medio bassa (25-50%) di deboli fenomeni sparsi su zone montane e pedemontane; quota neve intorno ai 1100-1300 m. In pianura saranno possibili deboli locali piogge intermittenti (probabilità bassa 5-25%).

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest; in pianura deboli variabili fino a metà mattina, poi ingresso di venti moderati da sud-ovest nell’entroterra e dai quadranti meridionali sulla costa dove a tratti risulteranno anche tesi in serata.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 8 alternanza di nuvole e rasserenamenti; sulla pianura nebbie locali di notte e in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni: In pianura in prevalenza assenti; sulle zone montane saranno probabili deboli precipitazioni intermittenti (probabilità medio-bassa 25-50%) durante le ore centrali, con limite della neve intorno ai 1200-1400 m.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in pianura; massime in aumento su zone montane e pedemontane, stazionarie altrove.

Venti: In pianura variabili, deboli a tratti moderati. In quota tesi/forti occidentali.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 9 alternanza di nuvole e schiarite anche ampie, specie nella seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti. Generale rialzo delle temperature, con valori massimi in pianura superiori alla media del periodo. Venti in pianura moderati dai quadranti occidentali; in quota venti forti inizialmente occidentali, poi in rotazione da nord-ovest nel corso della giornata.

Venerdì 10 modesta variabilità con cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili precipitazioni sparse e intermittenti nella seconda parte della giornata. Temperature senza notevoli variazioni o in locale aumento. Venti in quota tesi da sud-ovest.