Previsioni Meteo Veneto: variabilità fino a venerdì

“Una circolazione ciclonica con centro di azione sull’Europa settentrionale convoglia aria umida in quota dai quadranti occidentali portando condizioni di variabilità sulla regione fino alla prima parte di venerdì. In seguito un promontorio anticiclonico farà il suo ingresso da ovest portando una fase di tempo stabile e soleggiato fino a sabato. Le temperature massime aumenteranno a partire da giovedì, portandosi su valori superiori alla norma, specie in pianura“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sulla pianura alternanza di schiarite anche ampie e annuvolamenti, specie sui settori settentrionali, dove non si esclude qualche sporadico piovasco. Sulle zone montane e pedemontane tendenza ad aumento della nuvolosità con probabili deboli precipitazioni con quota neve intorno ai 1200-1300 m. Temperature massime in lieve rialzo. In alta montagna venti moderati/tesi da sud-ovest; in pianura ingresso di venti moderati da sud-ovest nell’entroterra e dai quadranti meridionali sulla costa, dove a tratti risulteranno anche tesi in serata.

Domani in pianura iniziali locali nebbie, nubi basse e foschie, seguite da nuvolosità, a tratti persistente, alternata a parziali schiarite. Sulle zone montane in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: In pianura in prevalenza assenti; sulle zone montane saranno probabili deboli precipitazioni intermittenti (probabilità medio-bassa 25-50%) durante le ore centrali, con limite della neve intorno ai 1300-1400 m.

Temperature: Senza notevoli variazioni in pianura, in lieve aumento sulle zone montane.

Venti: In pianura variabili, deboli a tratti moderati. In quota tesi/forti occidentali.

Mare: Da calmo a poco mosso.

Giovedì 9 iniziali nubi basse, locali nebbie in pianura, in seguito nuvolosità in diminuzione con ampi tratti soleggiati e presenza di locali annuvolamenti, specie sui settori nord-orientali. Sulle zone montane iniziale nuvolosità compatta in successivo diradamento con comparsa di ampie schiarite, specie sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In generale rialzo in entrambi i valori, con temperature massime superiori alla media del periodo, specie in pianura.

Venti: In pianura moderati dai quadranti occidentali; in quota venti inizialmente forti dai quadranti occidentali, in successiva attenuazione e rotazione da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 10 modesta variabilità con cielo al mattino irregolarmente nuvoloso, con possibili precipitazioni sparse e intermittenti; tendenza a miglioramento nella seconda parte della giornata, specie in pianura. Temperature senza notevoli variazioni o in locale aumento nei valori minimi. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest.

Sabato 11 sereno o poco nuvoloso per tratti di nuvolosità alta; al primo mattino locali foschie e nebbie in pianura e presenza di estesa nuvolosità sulle Dolomiti settentrionali, con associate deboli precipitazioni, in successiva attenuazione. Temperature in pianura stazionarie nei valori minimi, in lieve flessione in quelli massimi; sulle zone montane rialzo termico, anche per episodi di Foehn in qualche fondovalle. Venti in quota tesi/forti da nord-ovest, in ulteriore rinforzo nella seconda parte della giornata; probabili episodi di Foehn anche sulla Pedemontana occidentale. In serata possibile rinforzo dei venti dai quadranti orientali sulla costa.