Previsioni Meteo Veneto: variabilità con temperature sopra la media

“Fino a giovedì circolazione senza nette e persistenti caratteristiche anticicloniche o cicloniche, ci sarà variabilità senza precipitazioni e con temperature sopra la media. Venerdì all’insegna del transito di una saccatura da ovest, attese delle precipitazioni più probabilmente nella prima metà di giornata. Da sabato alta pressione ma con temperature in calo per l’afflusso d’aria da nord-est“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni. Temperature più alte rispetto a martedì e alla media in modo leggero/moderato.

Domani alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a mercoledì e alla media saranno più alte, anche di molto.

Venti: Sulla pianura moderati; fino al mattino da ovest, di pomeriggio da sud ma con tendenza a disporsi da nord-est andando verso le zone pedemontane, di sera ancora da sud su Delta del Po e zone limitrofe mentre altrove da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna fino al primo mattino tesi/forti da nord-ovest, poi deboli/moderati da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 10 nella prima metà di giornata nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto a tratti più probabilmente di mattina, dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno.

Precipitazioni: Di notte probabilità bassa (5-25%) per fenomeni locali, di mattina probabilità medio-bassa (25-50%) per fenomeni sparsi, di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per fenomeni locali, di sera assenti. Saranno di breve durata, accumuli modesti, quota neve attorno ai 1500 m sulle Dolomiti e 1800 m sulle Prealpi.

Temperature: Nelle ore notturne con andamento irregolare e nelle ore diurne in calo, differenze anche sensibili rispetto a giovedì.

Venti: Sulla pianura moderati; fino al mattino su Delta del Po e zone limitrofe da sud-ovest mentre altrove da nord-est, dal pomeriggio da ovest. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest per gran parte della giornata, tesi/forti da nord-ovest a fine giornata.

Mare: Poco mosso.

Sabato 11 in prevalenza nella prima metà di giornata sereno o poco nuvoloso con alcune nebbie di notte sulla pianura e in dissolvimento di mattina, nella seconda metà di giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti; sulle Dolomiti inizialmente variabile con qualche fiocco di neve sulle cime più settentrionali, poi sereno o poco nuvoloso. Temperature con andamento irregolare.

Domenica 12 non si verificheranno precipitazioni. Fino al primo mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti, poi sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo.