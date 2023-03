Previsioni Meteo Veneto, gli ultimi aggiornamenti per i prossimi giorni

MeteoWeb

Il Dipartimento per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV – Servizio Meteorologico della Regione Veneto, ha diffuso oggi il nuovo bollettino con le previsioni meteo per la Regione. Di seguito tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Meteo Veneto, evoluzione generale

Una saccatura in arrivo da nord-ovest transiterà sul Nord-Italia portando un po’ di variabilità fino alla prima metà di lunedì. In seguito, si riaffermerà temporaneamente l’influenza di un promontorio anticiclonico da nord-ovest. Da giovedì, un flusso rettilineo di correnti occidentali porterà degli annuvolamenti, ai quali al momento non sembrano associate precipitazioni significative.

Previsioni Meteo Veneto per il Domenica 19

Aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso in serata, quando non sono escluse locali modeste precipitazioni; limite della neve intorno a 1700-1900 m. Temperature diurne senza notevoli variazioni in pianura, in diminuzione in montagna. Venti in quota da moderati sud-occidentali, in attenuazione e rotazione fino a divenire settentrionali in serata; altrove variabili, in prevalenza deboli.

Previsioni Meteo Veneto per il Lunedì 20

Cielo: Tempo variabile con cielo molto nuvoloso fino alla mattina, e crescenti schiarite a partire dalle ore centrali; probabili foschie o nebbie nelle ore più fredde in pianura e nelle valli.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) tra la notte ed il mattino, bassa (5-25%) nel resto della giornata di sporadiche modeste precipitazioni locali o sparse; limite della neve intorno a 1600-1800 m.

Temperature: Senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo in pianura, specie nei valori minimi.

Venti: In quota deboli o moderati da nord-est; nelle valli deboli variabili. In pianura deboli, a tratti moderati specie in prossimità della costa, in prevalenza dai quadranti orientali.

Mare: Poco mosso.

Previsioni Meteo Veneto per il Martedì 21

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso per velature, specie nella seconda parte della giornata; nelle ore più fredde probabili foschie o nebbie in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in locale diminuzione, specie in montagna, massime in aumento.

Venti: Deboli, in quota settentrionali, altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Previsioni Meteo Veneto per il Mercoledì 22

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio; non esclusa qualche debole precipitazione in montagna a fine giornata. Temperature stazionarie o in locale lieve variazione.

Previsioni Meteo Veneto per il Giovedì 23

In pianura parzialmente soleggiato, con maggiori annuvolamenti nella seconda metà della giornata. In montagna nuvoloso o anche molto nuvoloso a partire dalle ore centrali, con possibili modeste precipitazioni in serata. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.

DATI METEO di Sabato 18

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) -1 0 0 1 2 1 1 T max(°C) 15 15 16 16 12 17 16 Prec (mm) 0 0 0 0 0 0 0

DATI METEO di Domenica 19

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 2 4 6 4 4 5 4 T h12(°C) 10 14 14 14 13 13 14