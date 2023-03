La primavera porta quello che era raro in inverno: bianco risveglio in Alto Adige | FOTO

MeteoWeb

“La primavera compensa ciò che era raro in inverno. Un bianco risveglio a Malles, Vipiteno e Brunico“: lo ha reso noto il meteorologo provinciale, Dieter Peterlin. “Un fronte si sta spingendo da Nord e sta portando deboli nevicate. Oggi rimarrà asciutto il Sud, ma potrebbe piovere un po’ venerdì“. “Ieri Plan era quasi senza neve, oggi di nuovo Winter wonderland. Più di 10 cm di neve fresca e qui nevica ancora un po’,” ha scritto Peterlin su Twitter.

Secondo il servizio meteo provinciale, nel pomeriggio a Nord, in particolare sulla cresta di confine, si registreranno dei rovesci nevosi residui. Verso Sud il tempo sarà soleggiato a tratti. Domani il cielo sarà variabilmente nuvoloso con solo tratti soleggiati. A Nord saranno ancora possibili dei rovesci di pioggia.

