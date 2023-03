Programma europeo di navigazione Galileo: segnali dal cielo più sicuri

MeteoWeb

È stato firmato dal Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia e dal Direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza Elisabetta Belloni un Accordo di Programma riguardante interventi riconducibili alla ricerca, allo sviluppo e alla sicurezza per il Sistema Paese, che hanno come oggetto lo sviluppo, all’interno del programma europeo di navigazione Galileo, delle capacità necessarie per consentire l’utilizzo del servizio PRS (Public Regulated Service, ossia il servizio erogato sotto il controllo governativo per i soli utenti autorizzati). Le risorse richieste ad assicurare lo sviluppo del servizio PRS sono definite nel Piano Triennale di Attività dell’ASI.

Tale programma di interventi contribuirà, in particolare, allo sviluppo delle infrastrutture necessarie all’implementazione del servizio PRS e alla ricerca e innovazione finalizzate alla realizzazione dei ricevitori, con il coinvolgimento degli utenti autorizzati delle categorie Sicurezza, Difesa, Gestione emergenze e infrastrutture critiche.

L’iniziativa si inquadra nell’ambito della Strategia nazionale di sicurezza per lo Spazio definita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2019. L’obiettivo è quello di potenziare e proteggere le capacità nazionali nel campo della sicurezza che potrebbero essere messe a rischio da eventi di crisi ed emergenziali in diversi ambiti come quelli legati a Telecomunicazioni, Osservazione della Terra e Navigazione Satellitare.