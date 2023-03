Archeologia, emergono resti di un edificio romano a Fano: forse è la Basilica di Vitruvio | FOTO

MeteoWeb

A seguito di lavori edili, sono emersi a Fano (Pesaro Urbino) i resti di un importante edificio con funzione pubblica di epoca romana, collocato in affaccio al foro cittadino. Secondo alcuni, in questa area sarebbe localizzata la celebre Basilica di Vitruvio, architetto attivo nella seconda metà del I sec. a.C, citata nel suo trattato ‘De Architectura’, che quindi potrebbe essere stata finalmente trovata. I funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ancona-Pesaro Urbino e il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale hanno eseguito delle rilevazioni con un drone sui resti di un importante edificio pubblico romano ricco di marmi pregiati.

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ancona Pesaro-Urbino spiega su Facebook: “si tratta di un complesso costituito da almeno 5 ambienti, i cui muri, conservati in alzato per circa 2 metri, hanno lo spessore di 5 piedi romani (1,50 metri) e sono rivestiti in malta di calce e lastre di marmo. Sono state parzialmente messe in luce anche le relative pavimentazioni, che sono in marmi d’importazione, di colore verde e rosato, probabilmente cipollino verde e pavonazzetto. Tutto il complesso, databile a circa 2000 anni fa, è stato interessato almeno da due ulteriori fasi di vita in epoca medievale, di cui sono state ritrovate alcune tracce: strutture murarie, focolari, frammenti di ceramica invetriata”.

“Fra i materiali recuperati, vi è anche un frammento di iscrizione su marmo che riporta su due righe le lettere V e I e conserva ancora tracce della ”rubricatura”, ovvero la colorazione in rosso dei solchi delle lettere incise. La cronologia e la funzione del complesso sono al momento in corso di studio e di definizione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro Urbino”.