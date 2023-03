Siccità, terminano le restrizioni idriche in California

MeteoWeb

Il governatore della California Gavin Newsom ha posto fine ad alcune restrizioni idriche dello Stato venerdì, perché un inverno di piogge e nevicate incessanti ha riempito i bacini idrici dello Stato e attenuato i timori di una penuria dopo tre anni di grave siccità. La maggior parte della California non è più in stato di siccità, secondo un aggiornamento dell’U.S. Drought Monitor di giovedì.

“Siamo fuori dalla siccità? In gran parte, ma non del tutto”, ha detto Newsom venerdì da una fattoria a nord-ovest di Sacramento che ha inondato i suoi campi per aiutare a riempire le falde acquifere. Venerdì Newsom ha smesso di chiedere ai cittadini di ridurre volontariamente il consumo di acqua del 15%. I californiani non hanno mai rispettato la richiesta di Newsom di un tale livello di conservazione: a gennaio i risparmi cumulativi erano solo del 6,2%.

Le restrizioni idriche

Il governatore ha anche dichiarato di voler allentare le regole che impongono alle agenzie idriche locali di imporre restrizioni ai clienti. Quest’ordine avrà un impatto diverso a seconda del luogo in cui si vive. Per la maggior parte delle persone, significa che non saranno limitate a irrigare i prati solo in alcuni giorni della settimana o in determinate ore del giorno. Rimangono in vigore altre restrizioni, tra cui il divieto di innaffiare l’erba decorativa per le aziende.

Newsom potrebbe alleggerire queste restrizioni in parte perché i funzionari statali hanno dichiarato che i bacini idrici della California sono ora così pieni che le città riceveranno quest’anno una quantità di acqua potabile più che doppia rispetto alla precedente assegnazione annunciata il mese scorso. L’anno scorso hanno ottenuto solo il 5%, dato che la California ha vissuto tre degli anni più secchi da quando sono iniziate le registrazioni moderne nel 1896.

Siccità in Usa

“Essendo il governatore di uno Stato ampio e diversificato, con una grande varietà di risorse idriche e di richieste d’acqua, è davvero difficile per lui dire che la siccità è iniziata o che è finita. Ognuno lo interpreterà in modo diverso”, ha dichiarato Jay Lund, vice direttore del Center for Watershed Sciences dell’Università della California, Davis.

Ma non è finita per i fragili ecosistemi dello Stato e per le falde acquifere che si sono esaurite durante gli ultimi anni di siccità. “Potremmo non recuperarli mai completamente”, ha detto. Tre anni di scarse piogge e nevicate in California hanno esaurito i bacini idrici al punto che lo Stato non è riuscito a generare elettricità dalle centrali idroelettriche. Ha prosciugato i pozzi nelle aree rurali e i funzionari statali hanno dovuto trasportare l’acqua per alcune comunità. Ma da dicembre, non meno di 12 potenti tempeste hanno colpito la California, portando così tanta pioggia e neve che i meteorologi le chiamano “fiumi atmosferici”.

I “fiumi atmosferici”

Queste tempeste hanno allagato case, chiuso stazioni sciistiche e intrappolato persone in comunità montane per giorni senza elettricità, spingendo il presidente Joe Biden a dichiarare l’emergenza.

In mezzo a tutta questa carneficina, l’acqua si è riversata costantemente nei bacini idrici dello Stato. Dei 17 principali bacini idrici della California, 12 hanno raggiunto o superato le loro medie storiche per questo periodo dell’anno. E altra acqua è in arrivo. In tutto lo Stato, la quantità di neve accumulata sulle montagne è già superiore del 223% alla media del 1° aprile, data in cui il manto nevoso raggiunge tipicamente il suo picco.

La maggior parte di questa neve si scioglierà nei prossimi mesi, confluendo nei bacini idrici e creando maggiori rischi di inondazione a valle. “È un momento di buone notizie. Queste tempeste hanno portato nel nostro Stato quantità record di acqua sotto forma di pioggia e neve, e questo significa che le nostre riserve idriche sono in condizioni migliori rispetto all’autunno”, ha dichiarato Wade Crowfoot, segretario della California Natural Resources Agency.

Lo scioglimento delle nevi

La California non ha abbastanza spazio nei suoi serbatoi per immagazzinare tutta l’acqua di queste tempeste. Infatti, alcuni serbatoi devono rilasciare l’acqua per fare spazio alle nuove tempeste in arrivo la prossima settimana e allo scioglimento delle nevi in primavera.

Per questo motivo l’amministrazione Newsom ha dato agli agricoltori il permesso di prelevare l’acqua dai fiumi e di allagare alcuni dei loro campi, con l’acqua che si infiltra di nuovo nel sottosuolo per riempire i bacini delle acque sotterranee. Newsom ha fatto il suo annuncio sulla siccità in uno di questi progetti, una fattoria nella comunità di Dunnigan, all’uscita della Interstate 5 a circa 60 chilometri a nord-ovest di Sacramento. I funzionari statali sperano che progetti come questi possano reintegrare parte delle acque sotterranee pompate durante la siccità.