Ricerca e innovazione per la sfida spaziale: prospettive per l’Italia e per l’Europa

Venerdì 31 marzo, presso Esperienza Europa – David Sassoli, si terrà l’evento “Ricerca e innovazione per la sfida spaziale: quali prospettive per il sistema scientifico-industriale italiano ed europeo?”.

L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’ESA-ESRIN e l’ENEA, è valida per ricevere crediti nell’ambito della formazione per giornalisti riconosciuta dall’OdG.

Sono previsti gli interventi de, tra gli altri: il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, l’eurodeputato e relatore al Parlamento europeo per il programma spaziale UE Massimiliano Salini, la direttrice dei programmi di osservazione della terra ESA e capo di ESRIN Simonetta Cheli, il presidente Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia e il presidente ENEA Gilberto Dialuce.

L’evento, che include anche una tavola rotonda con portatori d’interesse della space economy, è finalizzato a discutere le ricadute industriali, sociali e ambientali del comparto e a illustrare l’importanza della strategia spaziale europea. In questo senso va ricordato l’impegno dell’UE che nel bilancio 2021/2027 ha stanziato 14.8 miliardi di euro per le politiche per lo spazio, oltre ai fondi per l’innovazione e la ricerca previsti nel programma Orizzonte Europa e InvestEU.