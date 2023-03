Riscaldamento globale: i modelli climatici sono contraddetti dai fatti

MeteoWeb

In uno studio pubblicato di recente su Geophysical Research Letters viene trattato come le tendenze della temperatura superficiale siano caratterizzate da un riscaldamento delle temperature nel bacino caldo Indo-Pacifico. Gli esperti hanno inoltre registrato un leggero raffreddamento nel Pacifico equatoriale orientale, coerentemente con il rafforzamento della circolazione di Walker e il raffreddamento dell’Oceano Pacifico Meridionale.

Al contrario, i modelli climatici registrano un aumento delle temperature nel Pacifico equatoriale orientale. Nello studio viene esaminata la capacità di 16 modelli climatici. Essi riproducono la temperatura superficiale del mare e le tendenze di pressione a livello del mare nel periodo 1979-2020.

Riscaldamento globale: la Niña imperverserà per la terza volta quest’anno

Questo studio ha, inoltre, evidenziato differenze sostanziali tra le tendenze osservate a livello climatico e la previsione dei modelli climatici. I modelli sono altamente improbabili (probabilità <5%) a causa della loro variabilità interna.

I meteorologi prevedono che La Niña imperverserà per la terza volta quest’anno. Questo sarà il terzo inverno di fila in cui lungo le coste dell’ Oceano Pacifico vi è stato una perturbazione di La Niña, un evento successo solo due volte nel 1950.

Il cambiamento climatico alla base delle ondate di La Niña

Questa nuova ricerca condotta dall’Università di Washington offre una possibile spiegazione. Esso suggerisce che il cambiamento climatico sta favorendo nel breve termine le perturbazioni di La Niña.

“L’Oceano Pacifico ciclizza in modo naturale i fenomeni di El Niño e La Niña. Tuttavia il nostro lavoro suggerisce che il cambiamento climatico favorisca maggiormente il fenomeno de La Niña“, ha detto l’autore principale Robert Jnglin Wills, uno scienziato che studia le scienze atmosferiche. “Ad un certo punto, ci aspettiamo che le influenze antropogeniche, o causate dall’uomo, potrà invertire queste tendenze e creare le condizioni per La Niña.”

L’impatto dei fenomeni di El Niño o La Niña

Gli scienziati stanno lavorando per prevedere come si muoveranno queste perturbazioni a lungo termine come El Niño o La Niña al fine di proteggere la vita umana e le proprietà. “Questa è una questione importante per il prossimo secolo per le regioni che sono fortemente influenzate da El Niño, che comprende il Nord America occidentale, Sud America, Est e Sud-Est Asiatico e Australia“, ha detto Wills.

Gli eventi di El Niño e La Niña hanno impatti di ampia portata, che influenzano i modelli di precipitazioni, inondazioni e siccità intorno al bordo del Pacifico. Un inverno La Niña tende ad essere più fresco e più umido nel nord-ovest del Pacifico e più caldo e secco nel Sud Ovest degli Stati Uniti. Altri effetti a livello mondiale includono le condizioni di siccità in Africa orientale e il tempo Rainier in Australia, Indonesia, Malesia e Filippine.

Una previsione a lungo termine

Gli scienziati sperano di prevedere la direzione di queste tendenze climatiche a lungo termine come El Niño o La Niña al fine di proteggere la vita umana e le proprietà. “Questa è una questione importante per il prossimo secolo per le regioni che sono fortemente influenzate da El Niño, che comprende il Nord America occidentale, Sud America, Est e Sud-Est Asiatico e Australia“, ha detto Wills.

Gli eventi di El Niño e La Niña hanno un impatto di ampia portata. Entrambi i fenomeni influenzano i modelli di precipitazioni, inondazioni e siccità intorno alle coste del Pacifico. Un inverno caratterizzato da un’ondata di La Niña tende ad essere più freddo e più umido nel nord-ovest del Pacifico e più caldo e secco nel Sud est degli Stati Uniti.

Gli effetti a livello globale di questi fenomeni

Altri effetti a livello mondiale includono le condizioni di siccità in Africa orientale e il tempo Rainier in Australia, Indonesia, Malesia e Filippine. Sapere cosa aspettarsi in futuro aiuta le comunità a prepararsi per il tempo potenziale nella prossima stagione e negli anni a venire.

Il risultato di questi cambiamenti su entrambe le coste del Pacifico tropicale è che la differenza di temperatura tra il Pacifico orientale e occidentale è aumentata. Inoltre, i venti di superficie che soffiano verso l’Indonesia si sono rafforzati e la gente sta vivendo le condizioni tipiche degli inverni di La Niña. Trent’anni di dati relativi ai modelli climatici sono troppo brevi per lo studio della frequenza degli eventi di El Niño e La Niña.

I modelli climatici di riferimento e i processi climatici

“I modelli climatici stanno ancora ottenendo risposte ragionevoli per il riscaldamento globale, ma va tenuta presente la variazione delle temperature a livello regionale e il modello spaziale del riscaldamento negli oceani tropicali“, ha detto Wills. I ricercatori della causa di questo fenomeno.

Gli studiosi stanno esplorando i processi climatici tropicali e le possibili connessioni con l’oceano antartico. Una volta che scopriranno la causa di questi fenomeni, potranno prevedere la frequenza di El Niño.

Il futuro climatico

“Se si scopre la natura di questi cicli naturali nel lungo termine, forse possiamo fare una previsione per i prossimi cinque-dieci anni. Alcuni meccanismi rispettano un ciclo di un decennio, altri si ripetono con cadenza di un secolo o più,” ha detto Wills.

Lo studio è stato condotto prima della previsione della terza ondata di La Niña. Ma Wills è cauto nel dichiarare vittoria. “Questi cambiamenti di anno in anno sono molto imprevedibili. E’ importante non essere troppo legati alla cadenza annuale, in quanto questo tipo di ciclicità non ha un grande peso statistico,” Wills ha detto. “Vanno tenute in considerazione le previsioni nel lungo raggio.“