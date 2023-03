Rischio Listeria: richiamati sfilacci di carne bovina ed equina | MARCHIO e LOTTI

MeteoWeb

Due prodotti a base di sfilacci di carne a marchio Cadoro sono stati richiamati, a titolo precauzionale, per rischio microbiologico da Listeria. Gli avvisi sono riportati sul sito del Ministero della Salute e riguardano confezioni prodotte da Coppiello Giovanni. Si tratta, nel dettaglio, dello sfilaccio di bovino 100 grammi, con marchio di identificazione dello stabilimento IT 1323 L Ce: il richiamo riguarda i lotti in scadenza fra il 18 giugno e il 6 agosto 2023. Un altro richiamo riguarda lo sfilaccio di equino 100 grammi: sono stati richiamati tutti i lotti in scadenza tra il 2 giugno e il 13 agosto.

Il provvedimento segue la serie di richiami di sfilacci di equino, bovino e pollo prodotti dall’azienda Coppiello Giovanni in queste settimane per il rischio contaminazione da Listeria dopo il ritrovamento del batterio in una confezione. L’indicazione è di “non consumarli e restituirli al punto vendita per restituzione o rimborso” entro il 6 agosto 2023 per lo sfilaccio di bovino ed entro il 13 agosto per lo sfilaccio di equino.