Roccaraso: annunciata la chiusura degli impianti, aperti fino al 10 aprile

La stagione sciistica sta volgendo al termine, si potrà godere ancora per pochi giorni della neve sulle piste di Roccaraso. E’ stata comunicata l’imminente chiusura: gli impianti infatti resteranno aperti fino al 10 aprile per festeggiare le festività pasquali, per permettere a turisti e ad appassionati della montagna di trascorrere e festeggiare ad alta quota.

Dopo le nevicate dei giorni scorsi sull’Appennino centrale, le condizioni del manto nevoso sono ottime nel comprensorio, anche con l’ausilio di cannoni ad innevamento artificiale.

“Gli impianti e i nostri servizi saranno in funzione fino al 2 aprile e dal 7 al 10 aprile. Nei prossimi giorni seguiranno comunicazioni in merito agli impianti e alle singole piste che rimarranno in funzione. Per la domenica di Pasqua e per il Lunedì Santo sarà possibile pranzare in quota presso le nostre strutture. Non dimenticare di prenotare il tuo posto in baita“, ha comunicato il gestore dell’impianto.