A Roma riapre la Casa delle Farfalle | FOTO

Torna a Roma l’imperdibile appuntamento con La casa delle farfalle, la speciale serra tropicale allestita in una nuova location a due passi dall’Appia Antica, nella splendida cornice dell’Appia Joy Park, il nuovo parco agricolo multifunzionale di Roma. Il magico e incantato giardino in cui si possono ammirare centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità. Apre infatti al pubblico il 25 marzo, in via Annia Regilla 245 e fino all’11 giugno offrirà un’esperienza davvero unica.

La casa delle farfalle è un angolo di paradiso nel cuore della città in cui, passeggiando in mezzo a una rigogliosa vegetazione, si possono osservare da vicino alcune tra le farfalle più spettacolari del mondo, seguendone il ciclo vitale in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Ma non solo: sono presenti, infatti, oltre a bruchi e crisalidi delle farfalle e vari tipi di bozzoli delle falene. Ancora anche insetti unici, come l’insetto stecco, gli insetti foglia e le blatte fischianti del Madagascar, oltre alla ormai celebre mascotte, il simpatico Millepiedi gigante.

La casa delle farfalle, tutte le attività

Nei fine settimana sono previsti eventi speciali con musica live (con la direzione artistica di Stefano Scarfone), mercatini agroalimentari con prodotti del territorio, spettacoli di giocoleria e trucca bimbi. La casa delle farfalle, inoltre, prevede, all’insegna dell’inclusività, anche alcune visite guidate nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) nei mesi di aprile e maggio.

Immancabili, anche quest’anno, gli speciali laboratori dedicati, nel fine settimana, a far nascere e rafforzare la passione e l’amore della convivenza con la natura. La casa delle farfalle propone imperdibili esperienze anche alle scuole. Laboratori ad hoc volti a sensibilizzare i più piccoli sull’importante ruolo impollinatore delle farfalle e sul loro essere fondamentali indicatori ecologici.

Biologi ed entomologi, dunque, guideranno i visitatori nell’affascinante immersione nel mondo delle farfalle, aiutandoli a comprendere quanto esse siano preziose nella conoscenza dello stato di salute dell’ambiente. Un obiettivo che Eleonora Alescio, promotrice di questa importante iniziativa oltre che stimata biologa ed esperta allevatrice di queste specie, persegue ormai dal 2017 con La casa delle farfalle.