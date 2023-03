Air France contro i cinesi: sorvolare la Russia è un vantaggio sleale

MeteoWeb

Air France e Finnair spiegano come il tempo di percorrenza per Tokyo e Seoul sia aumentato di oltre tre ore per i vettori europei a causa del divieto di sorvolo dello spazio aereo russo. I cinesi, che non hanno questa limitazione, godono di un vantaggio competitivo definito “unfair“, che rischia di consegnare alle aerolinee del Dragone quote consistenti di mercato nelle tratte tra Europa ed Estremo Oriente.

Le restrizioni della guerra in Ucraina costringono i vettori a prendere una rotta più lunga, dice il capo di Air France-KLM.

Faranno fatica a competere con i rivali cinesi quando i viaggi riprenderanno dopo il blocco di Covid-19, perché saranno costrette a prendere rotte più lunghe verso l’Asia per evitare di sorvolare la Russia.

Vantaggio sleale delle compagnie aree cinesi

Ben Smith, amministratore delegato di Air France-KLM, ha dichiarato che le compagnie aeree cinesi hanno un “vantaggio sleale” rispetto a quelle europee, alle quali è stato vietato l’accesso allo spazio aereo russo dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina, avvenuta quasi un anno fa.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha ridisegnato alcune delle principali rotte di volo del mondo, tagliando fuori le compagnie aeree europee dallo spazio aereo russo quando volano sulla “rotta del grande cerchio” sopra la Russia settentrionale. Ma i vettori cinesi possono ancora sorvolare la Russia e percorrere rotte più brevi verso l’Europa.

“Tra Parigi e Seoul, il tempo di volo può arrivare a tre ore”, ha dichiarato Smith al Financial Times. “Se c’è un vettore cinese che vola sulla Russia, ha un vantaggio sleale rispetto a noi”.

Lo svantaggio dell’Europa

Questa settimana anche l’amministratore delegato di Finnair, Topi Manner, ha avvertito che le compagnie aeree europee si trovano in una situazione di svantaggio significativo. “Pensiamo che questo significhi che sarà molto difficile rendere redditizie le città secondarie della Cina in termini di voli”, ha dichiarato.

La compagnia di bandiera finlandese ha costruito la sua attività sfruttando la sua posizione nel nord dell’Europa per offrire percorsi di volo rapidi verso l’Asia attraverso la Russia settentrionale, ed è stata duramente colpita dall’improvvisa chiusura dello spazio aereo del Paese lo scorso anno. “Aggiunge ore al viaggio e quindi carburante, costi ed emissioni”, ha dichiarato Andrew Charlton, consulente per l’aviazione.

I voli Finnair tra Helsinki e Tokyo richiedono ora più di 13 ore, rispetto alle 9 ore e 30 minuti prima della chiusura dello spazio aereo. Charlton ha affermato che i voli dirottati aumenteranno la congestione dei cieli europei, con probabili ritardi nel controllo del traffico aereo.

Gli avvertimenti sono giunti mentre una più ampia ripresa dei viaggi aerei sta già portando il traffico vicino ai livelli pre-pandemici in regioni come l’Europa, alimentando una ripresa del settore. In particolare, le compagnie aeree sperano di trarre vantaggio dal previsto ritorno dei turisti cinesi in destinazioni popolari per lo shopping come Parigi.