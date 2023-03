La Russia lancia un missile sottomarino nel mar del Giappone

MeteoWeb

Un sottomarino russo ha lanciato un missile da crociera Kalibr dal Mar del Giappone. Si trattava di un’esercitazione e il missile ha colpito un bersaglio terrestre a più di mille chilometri di distanza. Il Ministero della Difesa russo, che venerdì aveva annunciato le esercitazioni, ha pubblicato un video, secondo quanto riferisce Reuters, in cui si vede il missile uscire dall’acqua e poi colpire un bersaglio in un’area di addestramento nella regione orientale di Khabarovsk in Russia.

I documenti video diffusi dal ministero della Difesa russo, sono stati analizzati negli ultimi giorni dagli esperti militari di Tokyo. Stando a quanto reso noto da Mosca, il missile in questione, dello stesso tipo di quelli impiegati nell’invasione dell’Ucraina, avrebbe centrato con successo un obiettivo installato a Khabarovsk, nell’estremo oriente russo, a oltre mille chilometri di distanza e a circa 600 chilometri dalle coste nipponiche.

L’operazione, che ha testato la capacità di attacco di un missile la cui portata è in grado di raggiungere potenzialmente anche le coste giapponesi, contribuisce ad aumentare il livello di instabilità e di tensione in tutta l’area dell’indo-pacifico.