Casi di polio derivati dall’utilizzo del nuovo vaccino orale

MeteoWeb

Il Global Polio Eradication Initiative (GPEI) ha emesso una dichiarazione riguardante la rilevazione di un virus poliovirus derivato dal vaccino circolante di tipo 2 (cVDPV2) in Burundi e nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), legato al nuovo vaccino orale antipolio di tipo 2 (nOPV2). Questi virus sono stati isolati dai campioni di feci di sette bambini con paralisi flaccida acuta (PFA). Sei nella provincia di Tanganyika e South Kivu nella RDC e uno nella provincia di Bujumbura in Burundi.

Inoltre, sono stati trovati cinque campioni ambientali nella provincia di Bujumbura Mairie in Burundi. Tutti i campioni segnalati derivano da due emergenze separate e nuove di cVDPV2 legate al nOPV2 che hanno avuto origine nelle province di Tanganyika e South Kivu in RDC. Il GPEI sta supportando le autorita’ locali di entrambi i paesi e dei paesi confinanti per condurre una valutazione del rischio accurata e pianificare risposte vaccinali per ridurre il rischio di ulteriore trasmissione, secondo i protocolli di risposta alle epidemie.

Vaccino antipolio di tipo 2

Sono state programmate campagne vaccinali iniziali in entrambi i paesi per aprile e, sulla base della valutazione del rischio in corso, campagne successive potrebbero essere estese ad altre aree dei paesi confinanti. Inoltre, sia la sorveglianza delle PFA che quella ambientale verranno intensificate nelle aree di rilevamento e verra’ valutata l’operativizzazione di ulteriori siti di sorveglianza ambientale.

I campioni provenienti da Burundi, RDC e paesi confinanti vengono anche prioritizzati per il test tramite la Global Polio Laboratory Network. Questi sono i primi casi di cVDPV2 legati al nOPV2 dalla sua distribuzione a partire da marzo 2021. Sebbene la scoperta di queste epidemie sia una tragedia per le famiglie e le comunita’ interessate, non e’ inaspettata con l’uso piu’ ampio del vaccino.

Le dosi di nOPV2

Tutte le prove cliniche e di campo disponibili continuano a dimostrare che il nOPV2 e’ sicuro ed efficace e ha un rischio significativamente inferiore di invertire in una forma che causa la paralisi in situazioni di bassa immunita’ rispetto al vaccino antipolio orale monovalente di tipo 2 (mOPV2). Fino ad oggi, sono state somministrate quasi 600 milioni di dosi di nOPV2 in 28 paesi in tutto il mondo e la maggior parte dei paesi non ha visto ulteriore trasmissione di cVDPV2 dopo due cicli di immunizzazione.

E’ importante sottolineare che la RDC orientale e’ classificata come una delle sette aree geografiche piu’ importanti della GPEI per il rischio di epidemia di poliovirus. Le complesse sfide umanitarie nel paese, compresa l’insicurezza, hanno creato barriere di lunga data per raggiungere ogni bambino con il vaccino antipolio.

Diffusione della variante di poliovirus

Cio’ ha contribuito alla continua diffusione della variante del poliovirus all’interno della RDC e alla sua esportazione nei paesi vicini. GPEI continua ad adattare la sua strategia ea lavorare con le autorita’ locali per proteggere tutti i bambini da questa devastante malattia attraverso campagne mirate e flessibili.

In definitiva, nessun vaccino contenuto in una fiala puo’ proteggere un bambino. Il successo di nOPV2 e di qualsiasi vaccino antipolio dipende dalla capacita’ di implementare rapidamente campagne di immunizzazione di alta qualita’ per garantire che ogni bambino sia vaccinato e che la diffusione del poliovirus venga fermata.