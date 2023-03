Studio sull’influenza di ambiente e dieta nello sviluppo dei bambini

MeteoWeb

La crescita e lo sviluppo di bambini e adolescenti in età scolare

(età 5-19 anni) sono influenzati dalla loro nutrizione e dall’ambiente in cui vivono, ma anche dalla comunità a cui appartengono e a dalla scuola che frequentano. Una crescita sana e un adeguato sviluppo a queste età aiutano sono importanti dalla prima infanzia e viceversa, con implicazioni permanenti per salute e benessere dei bambini.

Fino a poco tempo fa, la crescita e lo sviluppo dei bambini più grandi e degli adolescenti ha ricevuto sostanzialmente meno attenzione rispetto alla prima infanzia e all’età adulta. La crescente attenzione sull’importanza della salute e della nutrizione in età scolastica ha portato alla convinzione che la denutrizione e l’ambiente non sano incida fortemente sulla crescita e sullo sviluppo in queste età.

I dati della salute pubblica nel mondo

Secondo i dati empirici, la qualità del cibo e la nutrizione sono migliori nelle città. Dati sulla crescita e sui risultati dello sviluppo in età scolastica sono necessari, accanto ai dati sull’efficacia di interventi specifici per selezionare e dare priorità alle politiche e ai programmi che promuovono salute e l’equità sanitaria, sia per la popolazione urbana in aumento e per i bambini che continuano a crescere nelle aree rurali.

La crescita storica e i vantaggi dello sviluppo per i bambini e per gli adolescenti che vivono in città rispetto alle aree rurali potrebbero essere in calo nella maggior parte dei paesi nel ventunesimo secolo. Tuttavia, i vantaggi urbani sono maggiori per i ragazzi che vivono in alcune regioni dell’Africa e dell’Asia.

Lo studio

I risultati, basati su un’analisi di 71 milioni di giovani provenienti da 200 paesi in tutto il mondo, possono contribuire a informare politiche e programmi volti a migliorare i risultati della crescita e dello sviluppo.

La crescita e lo sviluppo ottimali nell’infanzia e nell’adolescenza sono fondamentali per la salute e il benessere lungo tutto l’arco della vita; sono influenzati dall’alimentazione e dall’ambiente di vita a casa, nella comunità e a scuola.

Tuttavia, ci sono dati limitati che confrontano i risultati della crescita e dello sviluppo nelle comunità urbane e rurali per questa fascia di età. Di conseguenza, molte politiche e programmi che mirano a migliorare la crescita e lo sviluppo sano in età scolastica hanno un focus ristretto che spesso presume che la vita in città sia svantaggiosa.

L’NCD Risk Factor Collaboration

L’NCD Risk Factor Collaboration, un gruppo internazionale di 1.500 ricercatori e medici, ha raccolto dati sull’altezza e il peso di 71 milioni di giovani, tra i 5 e i 19 anni, che hanno vissuto in aree rurali e urbane in 200 paesi tra il 1990 e il 2020.Hanno scoperto che nel 1990 i bambini e gli adolescenti nelle città erano più alti dei loro coetanei rurali in tutti i paesi tranne in pochi.

Tuttavia, nel 2020, il vantaggio dell’altezza urbana è diventato minore nella maggior parte dei paesi, e in molti paesi occidentali ricchi, come Regno Unito, Stati Uniti e Francia, si è invertito in un piccolo svantaggio urbano. L’eccezione è stata per i ragazzi nella maggior parte dei paesi dell’Africa subsahariana e in alcuni paesi del Pacifico, dell’Asia meridionale e del Medio Oriente. In questi paesi, le successive coorti di ragazzi rurali non sono aumentate o sono diventate addirittura più brevi.

I cambiamenti attuali nel mondo

L’indice di massa corporea, che misura se una persona è sottopeso o sovrappeso per la sua altezza, è aumentato leggermente di più nelle città che nelle aree rurali, eccetto nell’Asia meridionale, nell’Africa subsahariana e in alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale.

Le traiettorie di crescita e sviluppo nei bambini e negli adolescenti potrebbe guidare gli sforzi per migliorare i risultati sanitari in queste importanti età, cosa che è particolarmente rilevante visto l’aumento della povertà e del costo del cibo, influenzati in parte dalla pandemia di COVID-19 e dalla guerra in Ucraina, concludono gli autori.

L’andamento della crescita dei bambini nelle città

L’importanza dell’alimentazione

Tuttavia, a livello globale, ci sono meno dati sull’indice di crescita demografica nelle aree rurali e urbane in queste età formative che per i bambini sotto i 5 anni di età o per gli adulti. Gli studi disponibili sono stati in un dato paese, in un momento e/o in un sesso e in fasce di età ristrette. I pochi studi che hanno riguardato più di un paese sono per lo più focalizzati su ragazze più grandi e utilizzano al massimo poche decine di fonti di dati e quindi non possono misurare sistematicamente le tendenze a lungo termine.

Di conseguenza, le politiche ambientali mirano a migliorare la salute la crescita e lo sviluppo in età scolastica si concentrano strettamente e genericamente sulle caratteristiche specifiche dell’alimentazione o dell’ambiente in entrambe le città o nelle aree rurali. Poca attenzione è stata prestata alle somiglianze e alle differenze tra i risultati rilevanti in questi contesti o all’eterogeneità delle differenze tra città e campagna tra i vari paesi.

La salubrità dell’ambiente

L’altezza media e l’IMC di bambini e adolescenti in età scolare residenti in aree rurali e urbane di 200 paesi e territori (di seguito denominati paesi) dal 1990 al 2020. Altezza e BMI sono misure antropometriche di crescita e sviluppo che sono influenzati dalla qualità della nutrizione e la salubrità dell’ambiente di vita e sono altamente predittiva della salute e benessere per tutta la vita negli studi osservazionali e di randomizzazione mendeliana.