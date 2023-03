Dieta, gli esperti suggeriscono un trucco per non fallire

MeteoWeb

Secondo una ricerca preliminare presentata alle Epidemiology, Prevention, Lifestyle & Cardiometabolic Health Scientific Sessions 2023 dell’American Heart Association, le persone che dormono regolarmente e ininterrottamente seguono con maggior rigore i propri programmi di esercizio fisico e la propria dieta.

Le Scientific Sessions si tengono a Boston, dal 28 febbraio al 3 marzo 2023, e permettono di presentare le ultime scoperte scientifiche USA e non solo sulla salute e il benessere della popolazione con particolare riguardo al cuore.“Concentrarsi sull’ottenere un buon sonno – dalle sette alle nove ore di notte con un orario regolare, insieme all’essere vigili durante il giorno – puo’ essere un comportamento importante che aiuta le persone a rispettare i propri programmi di attivita’ fisica e gli obiettivi della dieta”, ha affermato Christopher E. Kline, coautore della ricerca e professore associato presso il dipartimento di salute e sviluppo umano presso l’Universita’ di Pittsburgh, USA, .

Salute del sonno e stile di vita, la correlazione

“Un nostro studio precedente ha riportato che una migliore salute del sonno sia associata a una perdita significativamente maggiore di peso corporeo e grasso tra i partecipanti a un programma di perdita di peso comportamentale della durata di un anno”. I ricercatori hanno esaminato se la buona salute del sonno fosse correlata al modo in cui le persone aderivano alle varie modifiche dello stile di vita prescritte in un programma di perdita di peso di 12 mesi.

La ricerca comprendeva 125 adulti (eta’ media di 50 anni, 91 per cento femmine, 81 per cento bianchi) che soddisfacevano i criteri di sovrappeso o obesita’ (indice di massa corporea di 27-44) senza alcuna condizione specifica che richiedesse il controllo medico della loro dieta o attivita’ fisica. Le abitudini del sonno sono state misurate all’inizio del programma, a 6 mesi e a 12 mesi, attraverso questionari per i pazienti, un diario del sonno e letture di 7 giorni da un dispositivo indossato al polso che registrava il sonno, l’attivita’ di veglia e il riposo.

Questi dati sono stati utilizzati per valutare ogni partecipante come “buono” o “scarso” su sei parametri relativi al sonno: regolarita’; soddisfazione; vigilanza; tempismo; efficienza (la percentuale di tempo trascorso a letto quando si e’ effettivamente addormentati); e durata. Per ogni partecipante e’ stato poi calcolato un punteggio composito sulla salute del sonno compreso tra 0 e 6. L’adesione al programma di perdita di peso e’ stata misurata dalla percentuale di sessioni di intervento frequentate; percentuale di giorni in cui ciascun partecipante ha mangiato tra l’85 e il 115 per cento delle calorie giornaliere raccomandate; e sulla durata giornaliera dell’attivita’ fisica.

I partecipanti avevano un punteggio medio sulla salute del sonno di 4,5 su 6 all’inizio dello studio, a 6 mesi e a 12 mesi. I partecipanti hanno auto-riportato il proprio apporto calorico ogni giorno utilizzando un’app per telefono e i ricercatori hanno misurato l’attivita’ fisica dei partecipanti con un accelerometro indossato in vita per una settimana alla volta all’inizio dello studio, a 6 mesi e a 12 mesi. Dopo aver regolato i punteggi sulla salute del sonno per eta’, sesso, razza e se c’era o meno un partner che condivideva il letto, i ricercatori hanno scoperto che una migliore salute del sonno era associata a tassi piu’ elevati di partecipazione alle sessioni di intervento, all’aderenza agli obiettivi di apporto calorico e nel miglioramento nel tempo dedicato allo svolgimento di attivita’ fisica moderata-intensa.