L’incontro tra Saturno e la Luna prima dell’alba, spettacolo nel cielo di Punta Secca | FOTO

MeteoWeb

Incontro cosmico questa mattina, poco prima dell’alba, sull’orizzonte orientale: protagonisti il “Signore degli Anelli” e il nostro satellite. La congiunzione tra Saturno e la Luna è stata catturata da Gianni Tumino, che ha realizzato uno scatto molto suggestivo da Punta Secca, nel Ragusano.

Quali pianeti e costellazioni sono visibili nel cielo di marzo

Per quanto riguarda in generale l’osservazione dei pianeti a marzo, Mercurio non è visibile. Venere è protagonista del cielo occidentale. Marte si può scorgere ad Ovest nel cielo della sera. Giove, sempre più basso sull’orizzonte, anticipa sempre più il tramonto, fino a diventare inosservabile a fine mese. Saturno è visibile al mattino presto, basso sull’orizzonte orientale. Urano si può scorgere (per mezzo di telescopio) in direzione Ovest, basso sull’orizzonte occidentale, nelle prime ore della sera. Nettuno è inosservabile.

In riferimento alle costellazioni, l’Orsa Maggiore domina come sempre il cielo settentrionale. A Nord-Ovest troviamo Cassiopea, e, tra questa e il Toro, la costellazione del Perseo. Nelle prime ore della notte a Est troviamo il Leone e la Vergine, poi il Cancro tra Gemelli e Leone. Brilla Orione e le tre stelle della cintura. Nella medesima area troviamo il Toro e i Gemelli.