Anche gli animali si sballano: la danza primordiale delle scimmie

Le capriole in aria potrebbero rappresentare la modalità primordiale di sballo per le scimmie. Uno recente studio si è basato sull’osservazione di oltre 40 video di grandi scimmie. Esse sono state riprese, mentre giravano vorticosamente su se stesse, fino a perdere l’equilibrio. Un esempio è il video del gorilla, divenuto virale nei social media che balla più o meno armoniosamente in una piscina dello zoo di Dallas, nello stato del Texas.

Le conclusioni dello studio, pubblicato sulla rivista Primates dall’Università di Warwick e da quella di Birmingham, rappresentano una nuova branca di indagine dell’etologia animale. Si tratta, infatti, di bizzarri comportamenti che le scimmie possiedono al pari degli uomini, e che portano a stati di alterazione della mente.

Un nuovo scenario etologico sul comportamento delle scimmie

“Ogni cultura ha trovato un modo per eludere la realtà attraverso rituali, pratiche o cerimonie“, spiega Adriano Lameira, professore di psicologia all’Università di Warwick. “Questa ricerca di stati alterati è così universale, dal punto di vista storico e culturale, da sollevare l’intrigante possibilità che sia qualcosa di ereditato dai nostri antenati evolutivi. Se questo fosse davvero il caso, avrebbe enormi conseguenze su come pensiamo alle moderne capacità cognitive umane e ai bisogni emotivi“.

Nei 40 video analizzati dallo studio sono ripresi gorilla, scimpanzé, bonobo e oranghi impegnati a volteggiare, talvolta appesi a corde o rampicanti.

Una danza paragonabile ai ballerini professionisti

Queste scimmie possono volteggiare in media 5,5 volte ad una velocità di 1,5 giri al secondo, e arrivano a farlo per tre volte. La velocità con cui si girano, tenendosi aggrappati ad una corda, può essere paragonata a quella dei ballerini professionisti, degli artisti circensi e dei dervisci islamici che per raggiungere l’unione mistica con Dio praticano una particolare forma di danza, in cui ruotano vorticosamente su sé stessi fino a raggiungere uno stato di trance.

Un gioco o una forma di intrattenimento?

Ma perché i primati praticano questa sorta di danza? I motivi non sono allo stato attuale chiari agli studiosi. Molte delle scimmie dei video vivevano in cattività, dunque potrebbero volteggiare per noia. Tuttavia, gli etologi non escludono che per loro si tratti di una forma di gioco.

“Se pensiamo ai parchi divertimento per bambini – aggiunge Lameira – tutti gli attrezzi come altalene, scivoli e giostre sono progettati per sfidare l’equilibrio o alterare la coordinazione corpo-mente“.