School Days a ESRIN, più di 1400 studenti all’evento ESA

Nella settimana del 13-17 marzo 2023, più di 1400 studenti hanno preso parte all’evento ESA School Days a ESRIN, il Centro ESA per l’Osservazione della Terra situato a Frascati, vicino Roma. È stata questa un’occasione, per gli studenti e per i loro insegnanti provenienti dalle scuole del Lazio e di altre regioni italiane, per conoscere meglio l’ESA e scoprire i numerosi progetti spaziali in cui l’Agenzia è coinvolta, grazie anche ai laboratori creativi, alla visita al centro multimediale di Osservazione della Terra e al lancio di razzo modelli.

Nel corso della visita di un giorno sono stati approfonditi temi quali Osservazione della Terra, satelliti in orbita, programmi di lancio dell’ESA, ricerca e monitoraggio di asteroidi, e come l’esplorazione dello spazio e le attività dell’ESA portino beneficio alle attività quotidiane qui sulla Terra.