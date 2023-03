Scienza in TV: domani viaggio di Freedom alla scoperta della Bibliotheca Alexandrina

MeteoWeb

Lunedì 20 marzo, in prima serata, su Italia 1, ‘Freedom’ torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali o tra cunicoli oscuri e perigliosi. Al centro della sesta puntata: in Egitto, per raccontare la storia dell’antica Biblioteca di Alessandria ed entrare nella nuova Bibliotheca Alexandrina; in Emilia Romagna, vicino Parma, per parlare dei fantasmi nel Castello di Bardi; in Piemonte, a Vicoforte, vicino a Cuneo, per salire sopra la cupola ellittica più grande del mondo, nel Santuario Regina Montis Regalis; in Sardegna, a Palau, per vedere la Roccia dell’Orso e chiedersi se esistano pietre e luoghi con capacità curative; in Lombardia, al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, per scoprire un pezzo di Luna.

‘Freedom’ è un programma di Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; scritto da Antonio Costa, Massimo Fraticelli e Michele Rossi. Regia di Ico Fedeli. Per Mediaset, a cura di Elsie Arfaras e produzione esecutiva di Monica Paroletti.