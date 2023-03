Scontro tra due aerei a Guidonia: dramma alle porte di Roma, ci sono morti | LIVE

MeteoWeb

Due aerei si sono scontrati poco fa all’altezza di Guidonia Montecelio, centro alle porte di Roma. Uno dei due velivoli è precipitato su un prato non lontano da via Longarina, un altro su un incrocio tra le abitazioni di un’area residenziale (vedi immagini a corredo dell’articolo), nei pressi dell’aeroporto militare di Guidonia. Entrambi i piloti che erano a bordo sono deceduti nello schianto. Sul posto polizia, carabinieri e personale del 118.

Gli aerei erano due ultraleggeri Sai Marchetti 208 di addestramento militare si sono scontrati in volo, poco dopo le 12. Entrambi i piloti morti nello scontro appartengono al 60° stormo dell’Aeronautica Militare ed erano in volo nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata. Al momento non sono note le cause dello scontro.

Seguiranno aggiornamenti