Scoperta inaspettata sul “gemello” della Terra

Di recente gli scienziati hanno esaminato più da vicino le immagini d’archivio della superficie di Venere, ed hanno scoperto qualcosa di nuovo: prove dell’attività vulcanica sul “gemello” della Terra. Il veicolo Magellan della NASA ha catturato le immagini nei primi anni ’90 mentre orbitava intorno al nostro vicino planetario, che è simile per dimensioni e composizione alla Terra. Una nuova analisi della prospettiva dell’orbiter di una regione vicino all’equatore venusiano rivela una bocca vulcanica che ha cambiato forma ed è aumentata notevolmente di dimensioni nell’arco di 8 mesi.

Le immagini della bocca rappresentano la prima prova geologica diretta della recente attività vulcanica sulla superficie di Venere, secondo i ricercatori. Uno studio che presenta i risultati è stato pubblicato su Science ed è stato presentato alla 54ª Lunar and Planetary Science Conference a The Woodlands, in Texas.

La missione Magellan è stata la prima a catturare immagini dell’intera superficie di Venere prima che si tuffasse intenzionalmente nell’atmosfera calda e tossica del pianeta nel 1994 per raccogliere una serie finale di dati. Una flotta di nuove missioni si dirigerà però presto verso Venere, entro un decennio, tra cui VERITAS, Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography e Spectroscopy.

Un paesaggio vulcanico attivo

L’orbiter VERITAS utilizzerà i suoi strumenti per scoprire i segreti dietro il motivo per cui un pianeta di dimensioni simili alla Terra è stato ricoperto da pianure vulcaniche e sormontato da un’atmosfera inospitale.

“La selezione della missione VERITAS da parte della NASA mi ha ispirato a cercare la recente attività vulcanica nei dati di Magellan,” ha affermato l’autore principale dello studio Robert Herrick, dell’Università dell’Alaska Fairbanks e membro del team scientifico di VERITAS. “Non mi aspettavo davvero di avere successo, ma dopo circa 200 ore di confronto manuale delle immagini di diverse orbite di Magellan, ho visto due immagini della stessa regione prese a distanza di 8 mesi che mostravano cambiamenti geologici rivelatori causati da un’eruzione“.

Herrick ha notato i cambiamenti nelle immagini di Atla Regio, una vasta regione montuosa che ospita due dei più grandi vulcani di Venere, chiamati Ozza Mons e Maat Mons. Entrambi sono simili ai più grandi vulcani della Terra, ma poiché hanno pendii più bassi, i due vulcani venusiani sono più estesi, ha detto Herrick.

L’esperto ha notato che una bocca vulcanica sul lato Nord di un vulcano che faceva parte di Maat Mons è cambiata tra febbraio e ottobre 1991. L’immagine Magellan di febbraio mostrava una bocca circolare che si estendeva per meno di 2,2 km quadrati con lati interni ripidi e aree di lava drenata sui pendii. Otto mesi dopo, la navicella ha catturato un’altra immagine che mostrava una bocca drasticamente diversa che appariva deformata, aveva quasi raddoppiato le sue dimensioni ed era riempita quasi fino all’orlo da un lago di lava.

Sebbene le differenze sembrino ovvie, entrambe le immagini sono state scattate da angolazioni e prospettive opposte e con una risoluzione molto inferiore rispetto alle immagini scattate dalle telecamere sulle nuove navicelle spaziali.

Mappatura 3D di Venere

Herrick ha lavorato con Scott Hensley, project scientist di VERITAS presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California, per creare modelli computerizzati della bocca per stabilire cosa potrebbe avere causato le variazioni.

“Solo un paio delle simulazioni corrispondevano alle immagini, e lo scenario più probabile è che l’attività vulcanica si sia verificata sulla superficie di Venere durante la missione di Magellan,” ha spiegato Hensley. “Sebbene questo sia solo un gruppo di dati per un intero pianeta, conferma che esiste una moderna attività geologica“. I ricercatori ritengono che il flusso di lava osservato da Magellan nel 1991 fosse simile a quello rilasciato dall’eruzione del Kilauea del 2018 alle Hawaii.

“E’ stato come cercare un ago in un pagliaio senza alcuna garanzia che l’ago esista,” ha affermato Herrick. “Trovare un cambiamento che potesse essere chiaramente confermato come reale è stato assolutamente una sorpresa. Eravamo abbastanza certi che Venere fosse vulcanicamente attivo, ma non sapevamo se le eruzioni si verificassero ogni pochi mesi, anni, una volta ogni 10mila anni o più. Tutte le opzioni potrebbero adattarsi ai dati esistenti. A meno che non siamo stati incredibilmente fortunati, ora sappiamo che la frequenza è ogni pochi mesi o giù di lì, simile alla famiglia dei grandi vulcani basaltici intraplacca della Terra come le Hawaii, le Isole Galapagos, le Isole Canarie, e così via“.

Sebbene sia possibile che un terremoto possa avere innescato il crollo delle pareti della bocca vulcanica, i ricercatori ritengono che tale attività avrebbe anche causato un’eruzione.

I vulcani agiscono come finestre sull’interno di un pianeta, consentendo agli scienziati di saperne di più su quali fattori influenzano la capacità di essere un mondo abitabile. Missioni come VERITAS aiuteranno gli scienziati a comprendere meglio Venere, proprio come fece Magellan decenni fa.

La nuova missione sarà dotata di radar per creare mappe 3D globali di Venere e acquisire dettagli sulla composizione della sua superficie, sul campo gravitazionale e su ciò che è accaduto nel passato del pianeta.

“Venere è un mondo enigmatico e Magellan ha stuzzicato tante possibilità,” ha dichiarato Jennifer Whitten, associate deputy principal investigator di VERITAS e assistente professore di scienze della Terra e dell’ambiente alla Tulane University di New Orleans. “Ora che siamo molto sicuri che il pianeta abbia subito un’eruzione vulcanica solo 30 anni fa, questa è una piccola anteprima delle incredibili scoperte che VERITAS farà“.