Scoperta una nuova specie di lucertola dalle caratteristiche eccezionali | FOTO

Eccezionale scoperta nel parco naturale delle Ande in Perù, dove i ricercatori hanno documentato una nuova specie di lucertola dalla colorazione eccezionale, variopinta tra il verde e il giallo come possiamo osservaare nell eimmagini a corredo dell’articolo. Oggi, infatti, il Servizio Nazionale delle Aree Naturali Protette dallo Stato (Sernanp) ha affisso un volantino con una foto in cui mostra la nuova specie scoperta dai ricercatori peruviani nel Parco Nazionale di Otishi (PNO), situato nel Junin e Cuzco, nelle Ande centrali e meridionali del Perù.

“Si tratta di un nuovo esemplare del genere Proctoporus che comprende specie che abitano foreste e praterie lungo il versante amazzonico delle Ande“, ha dichiarato l’agenzia ufficiale in una nota.