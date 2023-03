Scossa genera il panico sul One Vanderbilt: evacuato il grattacielo di New York

MeteoWeb

Panico al One Vanderbilt, nuovo grattacielo di New York. Le persone sono fuggite terrorizzate dal grattacielo di Manhattan dopo aver avvertito un’enorme “scossa” che ha attraversato l’edificio e che ha provocato la sensazione che i pavimenti stessero crollando. One Vanderbilt, grattacielo da 3,31 miliardi di dollari che si trova appena a nord del terminal dei treni Grand Central a Midtown Manhattan, è stato colpito dalla scossa nel pomeriggio di oggi, martedì 21 marzo.

Sui social network, si rincorrono i post dei testimoni che raccontano l’accaduto. Colin Ho, che afferma di lavorare all’interno dell’edificio, ha scritto in un tweet che la scossa è stata avvertita su almeno tre piani della torre di 93 piani, inaugurata nel settembre 2020. Colin ha scritto: “al One Vanderbilt un’enorme “scossa” ha attraversato l’edificio. Sentita al 14°, 51° e 60° piano. Cos’era??? Sembrava un’enorme onda sinusoidale che attraversava l’edificio. Io e il mio team siamo stati evacuati”. Bridgette Devine ha twittato: “lavoro al One Vanderbilt e sembrava che il pavimento fosse caduto di 5 piedi e continuasse a rimbalzare. Lo stanno segnalando gli evacuati a Madison Avenue e su più piani. 13, 33 e 60. Finora dicono che stanno indagando e non c’è “alcun motivo di preoccupazione”. È molto spaventoso”.

Gli evacuati sarebbero stati riuniti nel vicino Bryant Park, secondo quanto riporta il Daily Mail, anche se non ci sono notizie ufficiali di una evacuazione obbligatoria del grattacielo. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni. Secondo quanto riporta Insider Paper, un portavoce del One Vanderbilt avrebbe detto che “la scossa è stata provocata da lavori di riparazione agli ascensori”.

Il grattacielo One Vanderbilt

One Vanderbilt è classificato come uno dei nuovi grattacieli più sfarzosi di Manhattan. I suoi clienti includono numerosi studi bancari, legali e tecnologici di prim’ordine. Sebbene non sia l’edificio più alto di New York City, One Vanderbilt, con i suoi 427 metri di altezza, è l’edificio più alto nel cuore di Midtown Manhattan, ma è comunque più basso di oltre 120 metri rispetto all’edificio più alto di New York, il One World Trade Center, alto 541 metri.

L’attrazione in cima al grattacielo, chiamata Summit One Vanderbilt, comprende una terrazza all’aperto a più di 365 metri di altezza, accessibile da ascensori trasparenti, noti come “Ascent”, che portano i visitatori sul lato dell’edificio. Sono i più grandi ascensori con pavimento in vetro del mondo, che raggiungono un’altezza di 305 metri in soli 42 secondi. La Summit One Vanderbilt offre viste incredibili di Manhattan e delle aree circostanti, tra cui New Jersey e Brooklyn.