E’ la settimana del cervello: sono 270 gli eventi gratuiti promossi in diverse città italiane

Dal 13 al 19 marzo ritorna in diverse città italiane la cosiddetta “Settimana del Cervello“. Si tratta di una campagna istituzionale a livello globale che fornisce una sensibilizzazione sulla salute mentale e le nuove scoperte neuro-scientifiche. Questa campagna rende pubblici i progressi ed i benefici della ricerca sul cervello condotta fino ad oggi.

In Italia hanno risposto a questa iniziativa le Università, fondazioni, associazioni, aziende sanitarie private, ricercatori, ASL, RSA e tanti liberi professionisti. Il calendario della Settimana del Cervello 2023 conta oltre 270 eventi gratuiti che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo è unico: consentire a grandi e piccoli di scoprire e comprendere in modo creativo ed innovativo l’organo più affascinante del corpo umano. Nel 1996, negli Stati Uniti, la Dana Alliance for Brain Initiatives istituisce la Brain Awareness Week. In Italia, ispirata a questa, nel 2016 nasce “Settimana del Cervello”, www.settimanadelcervello.it, coordinata dalla psicologa Donatella Ruggeri.

Anno dopo anno, sono aumentati i consensi e le iniziative offerte ai cultori della materia e ai cittadini. “Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza Covid, – sottolinea la psicologa Donatella Ruggeri – la Settimana del Cervello torna per connettere persone, temi, territori, professionalità e divulgazione. In questi due anni la ricerca è andata avanti e noi abbiamo adottato nuovi comportamenti e abbracciato nuove consapevolezze sulla nostra salute mentale; per questo siamo più curiosi e ricettivi nei confronti di temi psicologici, vogliamo sapere come prenderci cura di noi e del nostro cervello, e la manifestazione risponde con prontezza a questa nuova esigenza“.