Siccità, Adige sempre più basso: ipotesi razionamento dell’acqua

Preoccupa la siccità in Trentino Alto Adige. La portata dell’Adige a Bolzano alla stazione di rilevamento Ponte Adige è il 37% sotto la media pluriennale. La situazione è simile lungo l’Isarco e la Rienza. In Trentino, nei bacini di raccolta ci sono appena 125 milioni di litri rispetto ai 410 milioni negli anni ‘normali’. La situazione potrebbe ulteriormente peggiorare con l’imminente avvio dell’irrigazione in agricoltura. Per questo motivo si inizia a ipotizzare il razionamento dell’acqua.

Salvo l’arrivo di consistenti precipitazioni, che per il momento però non sono in vista, il governatore altoatesino Arno Kompatscher a breve potrebbe emettere un’ordinanza sulla falsariga di quella dell’anno scorso. Come ha spiegato il Presidente, gli uffici competenti stanno elaborando la bozza dell’ordinanza. Inoltre gli assessorati competenti sono stati invitati a elaborare programmi per misure anti spreco e per la raccolta d’acqua. “Questo problema infatti con ogni probabilità ci accompagnerà anche negli anni a venire“, ha concluso. La scorsa estate in Alto Adige era stata vietata l’irrigazione delle aree verdi dalle 9 alle 20, così come l’irrigazione a pioggia tra le 10 e le 18.