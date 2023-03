Siccità, cabina di regia: “verso accelerazione sul decreto”

MeteoWeb

C’è l’intenzione di imprimere un’accelerazione molto rapida alla stesura di un decreto per l’emergenza siccità, e non è ancora stato individuato il commissario. È quanto si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia sulla crisi idrica che si è riunita a Palazzo Chigi, presieduta dal Vicepremier e Ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini. Hanno partecipato anche il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, quello per gli Affari regionali Roberto Calderoli, quello per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Sebastiano Musumeci, quello per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto, e il sottosegretario Alessandro Morelli e il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

Alla riunione non ha partecipato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto perché in viaggio a New York dove interverrà alla plenaria della Conferenza ONU sull’Acqua, in programma dal 22 al 24 marzo. La seconda Conferenza Mondiale dedicata al tema della risorsa idrica sarà incentrata sulla ricerca di soluzioni sostenibili, in uno scenario globale contemporaneo che ci restituisce un ambiente idrico sottoposto a pressioni crescenti, ha spiegato il Ministero. Il ministro aprirà inoltre l’evento collaterale previsto per il 22 marzo, nella Giornata mondiale dell’Acqua, organizzato dall’Italia in collaborazione con il World Water Assesment Program dell’Unesco, dal titolo “Partnership e cooperazione per l’acqua”.