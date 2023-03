Siccità, Fontana: “servono scelte immediate e strategiche”

MeteoWeb

“Il tema della siccità ci chiama a scelte insieme immediate e strategiche“: è quanto ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, presentando in Consiglio regionale il programma di governo della nuova legislatura. Per il governatore “occorre contemperare i diversi interessi in campo: l’alimentazione e l’agricoltura, la produzione di energia elettrica per la qualità del vivere e il ciclo produttivo, il mantenimento di una fondamentale biodiversità“.

Secondo Fontana “servono più innovazione e tecnologia, servono opere strategiche per garantire un futuro ai nostri territori, anche riconsiderando investimenti fatti lavorando a soluzioni strutturali nell’uso della risorsa idrica“.