Siccità, in Francia Macron presenta un piano per l’acqua

Il presidente francese, Emmanuel Macron, presenterà domani a Savines-Le-Lac, nel dipartimento di Hautes-Alpes, un piano per migliorare la gestione dell’acqua, una risorsa vitale sempre più minacciata dalla Siccità e il riscaldamento climatico. E’ quanto annuncia l’Eliseo, precisando che si tratta della prima missione del presidente in provincia da due mesi, in un contesto di crisi politica e sociale legata alla riforma delle pensioni e dopo violenti scontri, sabato scorso, tra polizia e manifestanti, durante una protesta contro la costruzione di un mega-bacino idrico a Sainte-Soline.

“Con il cambiamento climatico, il ciclo dell’acqua in Francia ha registrato negli ultimi decenni notevoli modifiche”, sottolinea l’Eliseo, citando diversi episodi di Siccità, la diminuzione del livello delle falde acquifere, e il cambiamento dei ritmi delle pioggie. “Cambiamenti – prosegue la presidenza – che colpiscono numerosi settori come l’agricoltura, l’energia, lo svago o l’industria” e richiedono di “protendere verso un sistema più sobrio, resiliente e con maggiore concertazione”.

Per rispondere a queste sfide Macron “proporrà una serie di misure volte a ridefinire, in coordinamento con eletti ed enti locali, la nostra politica di gestione dell’acqua per adattarla alle sfide del cambiamento climatico”, precisa l’Eliseo. Il presidente verrà accompagnato dai ministri per la Transizione ecologica, Christophe Béchu e dell’Agricoltura, Marc Fesneau.