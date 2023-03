Siccità, l’allarme dal Friuli Venezia Giulia: “tra settimane acqua razionata”

MeteoWeb

Spettro razionamento dell’acqua in Friuli Venezia Giulia a causa della siccità. A lanciare il monito è Massimo Moretuzzo, candidato del centro sinistra alla presidenza della Regione Fvg, nel corso della conferenza stampa in Rai con, alternativamente, tutti i candidati. “Tra poche settimane l’acqua sarà razionata in regione”, ha detto Moretuzzo, spiegando che “secondo le stime del Consorzio di bonifica, le falde sono al livello del 2003″ e si stanno verificando “le condizioni per razionare l’acqua almeno in agricoltura in tutto il Friuli Venezia Giulia”. In tutte le zone “alimentate dai pozzi – ha indicato Moretuzzo – ci sono problemi forti, che si erano già manifestati lo scorso anno“.