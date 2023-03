Siccità, Fugatti: “da governo serve piano Marshall per le reti idriche”

MeteoWeb

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è intervenuto oggi, assieme all’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli, al simposio di Coldiretti ‘Transizione ecologica. Sfide, obiettivi e soluzioni’. Parlando di siccità, ha evidenziato come quest’anno per il Trentino sarà difficile aiutare i territori vicini. “Il mondo agricolo è di fronte a una serie di sfide, dalla transizione energetica, ai costi delle materie prime, alle normative comunitarie. Certamente il tema cruciale in questo momento è quello della mancanza di acqua, scenario inedito per il Trentino e che quest’anno renderà più difficile essere solidali con i territori vicini che ci chiedono aiuto”, ha detto Fugatti.

“Servono interventi straordinari ed immediati, ecco perché davanti ad una rete nazionale che spreca buona parte dell’acqua immessa, abbiamo chiesto con forza al governo centrale un grande piano Marshall per efficientare le reti idriche nazionali”, ha aggiunto il Presidente Fugatti.