Siccità: il governo prepara decreto legge, nominerà un commissario ad hoc

È terminata a palazzo Chigi la prima cabina di regia sulla siccità, presieduta dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Alla riunione hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci e i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Alessandro Morelli.

Nel corso della riunione si è convenuto di affrontare la questione idrica, a fronte della siccità in corso: