Siccità, -26% di acqua negli invasi in Sicilia: “preoccupati”

“Si prospetta un’altra stagione preoccupante per gli agricoltori” in Sicilia a causa della siccità. Lo afferma Coldiretti Sicilia in riferimento alla situazione degli invasi, dove è indicato il 26% in meno di acqua dal Dipartimento regionale dell’autorità di bacino. “Oltre alla scarsità della pioggia, continuano le segnalazioni di perdite nelle tubature. Particolarmente grave è la situazione nel Catanese, dove gli invasi hanno poca acqua e una buona parte non può essere data per irrigare per il mantenimento della struttura – sottolinea ancora Coldiretti Sicilia – il clima di incertezza limita le scelte produttive soprattutto per gli ortaggi”.

“Le criticità – prosegue Coldiretti Sicilia – riguardano come sempre le tubature, la pulizia degli alvei, e il paradossale sversamento di acqua quando le dighe sono piene anche se ultimamente sono stati già avviati dei lavori che si spera possano essere conclusi presto per non aggravare la situazione”.