Siccità, Netanyahu: “per Israele problema millenario risolto con la desalinizzazione, pronti ad aiutare l’Italia”

“Per migliaia di anni il medio oriente ha avuto problemi di acqua. Noi facciamo il riciclo delle acque superflue, siamo i primi, ne ricicliamo il 90%. Nel 2009 abbiamo avuto problemi enormi di siccità, abbiamo creato 3 impianti di desalinizzazione, grazie a questo non abbiamo più problemi di acqua. Saremmo felicissimi di condividere con voi questa esperienza“. Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, al Forum economico per le imprese in corso al Mimit.

“L’esperienza di Israele è all’avanguardia nella gestione della crisi idrica, può servire in questo periodo di grandi cambiamenti climatici“. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al Forum economico per le imprese in corso al Mimit.

Israele, primo Forum economico per le imprese italiane con il ministro Urso e il Primo ministro Netanyahu

Il Primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso hanno dato il via questa mattina a Palazzo Piacentini al primo Forum economico per le imprese italiane.

Il Forum, che ha visto la partecipazione di oltre 50 rappresentanti di aziende ed enti italiani con interessi in Israele, ha l’obiettivo di rafforzare la collaborazione sul piano economico tra i due Paesi e consolidarne la cooperazione industriale, tecnologica e scientifica.

Al centro del dibattito temi come sicurezza, energia, digitalizzazione, salute, risorse idriche, agricoltura e innovazione, per rafforzare un rapporto industriale di grande importanza strategica. Tra gli argomenti di discussione, inoltre, la centralità della transizione green attraverso le energie rinnovabili e l’innovazione tecnologica applicata all’industria.

Italia e Israele vantano una naturale complementarietà: la forte vocazione manifatturiera italiana unita all’avanguardia delle tecnologie israeliane. Sempre più aziende italiane, infatti, partecipano a importanti gare, pubbliche e private, nel contesto anche dell’Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica che ha finanziato oltre 200 progetti di interesse comune.

“Italia e Israele possono dare una risposta congiunta alle nuove sfide globali poiché godono di relazioni bilaterali profonde e solide, costruite su basi di amicizia, con una condivisione di valori e una forte cooperazione scientifica, tecnologica e industriale. Il destino dell’Europa si gioca nel Mediterraneo e i nostri Paesi insieme possono indicare la strada da percorrere anche perché hanno sistemi economici e produttivi complementari, particolarmente congeniali per affrontare le nuove frontiere tecnologiche” ha dichiarato il ministro Urso.

Nel 2021, l’interscambio commerciale tra Italia e Israele si è attestato a 4 miliardi di euro, con esportazioni italiane pari a 3,1 miliardi (+25,9%) e importazioni pari a 910 milioni di Euro. Tra i principali settori: macchinari, prodotti manifatturieri, prodotti alimentari, articoli in gomma e materie plastiche, prodotti chimici, materie plastiche, computer e apparecchi elettronici.