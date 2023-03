Siccità, Lollobrigida: “non è emergenza, manca la pianificazione”

MeteoWeb

“Le emergenze sono i terremoti e le eruzioni vulcaniche e poco altro, gli eventi siccitosi non possono essere considerati emergenze. Sono almeno 20 anni che noi abbiamo ogni cinque anni un evento siccitoso drammatico che deve essere affrontato. Doveva essere affrontato in maniera strategica ma non è stato fatto”. Lo ha rimarcato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare, Francesco Lollobridiga, intervenendo in video collegamento a LetExpo 2023 a Veronafiere.

“Si poteva lavorare in modo diverso con il piano bacini che permettesse di utilizzare 8 miliardi e più che abbiamo a disposizione ma che non sono stati utilizzati né per il rafforzamento dell’impianto idrico né per intervenire sul mantenimento degli attuali invasi”, ha rimarcato Lollobrigida. “Ora bisogna agire immediatamente sulle soluzioni di breve periodo poi c’è il piano strategico sul medio e lungo periodo”, ha affermato Lollobrigida, spiegando le varie azioni contro la siccità allo studio della cabina di regia che si è svolta la scorsa settimana a Palazzo Chigi, presieduta dal Premier Giorgia Meloni.