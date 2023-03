Siccità, Meloni: “lavoriamo a provvedimento urgente e piano idrico nazionale”

MeteoWeb

In merito alla siccità, “torno volentieri sulla materia. Stiamo affrontando la questione idrica. Abbiamo ereditato una questione complessa. Stiamo lavorando a una cabina di regia, per un piano nazionale di intesa con le regioni, utilizzando nuove tecnologie, avviando una campagna di sensibilizzazione“: è quanto ha dichiarato il premier Giorgia Meloni nella replica alle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.

Il governo “sta lavorando a un provvedimento normativo con semplificazioni e deroghe per accelerare lavori essenziali. Intendiamo lavorare anche all’individuazione di un commissario straordinario che abbia poteri esecutivi rispetto a quanto definito dalla cabina di regia,” ha sottolineato il Presidente del Consiglio.