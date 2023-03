Siccità, Pichetto Fratin: “il razionamento non è mai stato sul tavolo nazionale”

MeteoWeb

“Arriverà presto in Consiglio dei Ministri” il decreto per affrontare l’emergenza siccità, “siamo tutti impegnati a definire le azioni da intraprendere con le risorse già stanziate e che secondo una prima stima sarebbero 7,8 miliardi“: è quanto ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in una intervista a La Stampa. “Il razionamento non è mai stato sul tavolo nazionale. Ogni comune o ente territoriale ha la facoltà di prendere questo tipo di decisione sulla base delle esigenze del proprio territorio“.

“È stato deciso di istituire a Palazzo Chigi una cabina di regia tra tutti i ministeri interessati per definire un piano idrico straordinario nazionale d’intesa con le Regioni e gli Enti territoriali, con lo scopo di individuare le priorità di intervento e la loro adeguata programmazione,” ha evidenziato il Ministro. “Abbiamo la necessità di sfruttare al meglio le nuove tecnologie e avviare una campagna di sensibilizzazione sull’uso responsabile della risorsa idrica. Il decreto conterrà quante più semplificazioni e deroghe possibili per accelerare i lavori essenziali a fronteggiare la siccità“.