Siccità, la Protezione Civile monitora i corsi d’acqua in Piemonte | FOTO

MeteoWeb

La situazione dei corsi d’acqua in Provincia di Alessandria a Marzo 2023, monitorate dalla Protezione Civile di Alessandria. Nelle foto il Torrente Orba ripreso da Casalcermelli, scattate dal Reporter Digitale Davide Zaglio. Tra le regioni in sofferenza, c’è il Piemonte nel nord/ovest dell’Italia. La mappa mostra anche lo zoom sulle anomalie di questo indice negli ultimi 16 anni, dal 2007 ad oggi. E’ evidente che queste anomalie dipendono dall’abbondanza o meno delle precipitazioni.

Dai dati localizzati sul Piemonte dal 1° gennaio 2007 ad oggi, possiamo notare com’è in corso una grande anomalia di siccità che dura ormai da due anni. Con l’eccezione di dicembre 2022, quando in Piemonte ha piovuto copiosamente, è da aprile 2021 che la Regione sta vivendo una grande anomalia idrica negativa, che è stata molto significativa in modo particolare nel 2022. La siccità del Nord/Ovest non è un fenomeno strutturale e irreversibile. Si tratta di una tendenza più meteorologica che climatica, e che come sempre accade in natura verrà presto compensata da un’anomalia di segno opposto.

In Italia, e in modo particolare al Nord Italia, piove così tanto che anche in un periodo così secco ci sarebbe comunque enorme abbondanza di acqua se solo avessimo una rete moderna e adeguata di dighe e invasi utili a raccogliere l’acqua che piove. Anche quando è poca come negli ultimi due anni, è enormemente superiore al fabbisogno.