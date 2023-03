Siccità, Salvini: “decreto acqua in CdM la prossima settimana”

MeteoWeb

”Dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri la settimana prossima, giovedì, il decreto acqua per aiutare l’Italia, gli agricoltori e gli imprenditori ad affrontare un periodo di siccità che si intravede“: è quanto ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione dell’inaugurazione di LetExpo, l’evento della logistica e dei trasporti alla Fiera di Verona.

“Come ministero coordineremo una cabina di regia per dare impulso a dighe, invasi, laghi per combattere la dispersione idrica,” ha sottolineato il vicepremier.